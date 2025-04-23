Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

Дивіться також Пошкоджено цивільну інфраструктуру, пожежі в будинках: в ДСНС показали наслідки атаки по Одесі

Вибух в Харкові

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Зауважимо, що в Харкові повітряна тривога триває ще з вечора 22 квітня. Вночі російські окупанти масовано атакували місто ударними БпЛА.

Зранку 23 квітня загроза атаки дронами все ще тривала. Так, відповідно до даних Повітряних сил був зафіксований рух БпЛА на Харків із півночі о 7 годині ранку.

Вже через 10 хвилин стало відомо, що в місті гучно.

У Харкові пролунав вибух,

– ідеться в повідомленні ЗМІ.

Наразі деталей щодо вибуху немає, а тривога в регіоні триває.

24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.