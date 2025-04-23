Цього разу від дій російських загарбників постраждали Одеса, Марганець, Полтава, Харків та Херсон. Які наслідки атаки – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Які наслідки атаки на Марганець

Зранку 23 квітня росіяни вдарили дроном-камікадзе по Марганцю, що на Дніпропетровщині. Глава Дніпропетровської облради Микола Лукашук зазначив, що росіяни цинічно завдали удару по цивільних, які їхали в автобусі.

Обережно, чутливі кадри, 18+! Моторошні кадри з місця атаки в Марганці / Фото ДСНС

Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що внаслідок цього є щонайменше 9 загиблих. В Офісі Генерального прокурора о 9:44 також вказали, що 32 людей постраждали.

Росія атакувала Одесу: в місті виникли пожежі

Російська армія вкотре атакувала Одесу. Внаслідок цього зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури, зайнялися житлові будинки та будівлі приватних підприємств. За попередньою інформацією, також постраждали 2 людини.

Наслідки атаки на Одесу: відео ДСНС

Зауважимо, що пожежі ліквідовували рятувальники, добровольці та пожежний підрозділ Нацгвардії. Психологи ДСНС надавали допомогу місцевим жителям.

Атака безпілотників на Харків

У ніч на 23 квітня ворог атакував Харків. У ДСНС кажуть, що під прицілом росіян були цивільні об'єкти, внаслідок цього виникли масштабні пожежі та руйнування будівель. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.

Ліквідація наслідків атаки на Харків / Фото ДСНС

Там додали, що на місці події під загрозою повторних ворожих ударів працюють підрозділи ДСНС та комунальні служби міста. Станом на 6:35 тривають роботи з ліквідації пожеж та розбору завалів.

Масований російський удар "Шахедами" по Полтаві

У ніч проти 23 квітня Росія здійснила масований удар безпілотниками по Полтаві. Внаслідок атаки постраждало 6 осіб, одна з них зазнала тяжких травм. Зауважимо, що троє людей відмовилися від госпіталізації, решту – доправили до лікарні.

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки на Полтаву / Фото ДСНС

В ОВА вказали, що вночі місто атакували 13 ударних БпЛА. Частина з них була збита силами та засобами ППО. Внаслідок падіння уламків та прямих влучань є пошкодження та руйнування.

У Подільському районі зруйновано приватний будинок. Пошкоджено кілька багатоповерхових й приватних будинків та складські приміщення двох цивільних підприємств. Тоді як у Шевченківському районі зафіксовано пошкодження двох офісних будівель та кількох багатоповерхівок.

Атака на енергетичний об'єкт у Херсоні

Росіяни вже понад добу масовано бʼють по одному з ключових підприємств енергетичної інфраструктури Херсону. На ранок 23 квітня ворог знищив енергооб'єкт.

За словами голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, окупанти безжально били з артилерії та дронів. Він зауважив, що атаки з БпЛА тривають дотепер. Українські захисники всю ніч боролися, щоб відбити удари агресора.

Голова Херсонської ОВА повідомив, що енергетики роблять все, щоб стабілізувати енергетичну ситуацію у місті та попросив максимально ощадно користуватись електроенергією. У зв'язку з російською атакою найближчим часом можливі вимушені відключення світла.