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      Сколько приходов имеет Московский патриархат в Украине

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      Московский патриархат имеет около 10 тысяч приходов в Украине
      Московский патриархат имеет около 10 тысяч приходов в Украине / Фото из открытых источников

      Украинская православная церковь Московского патриархата насчитывает более 12 тысяч официально зарегистрированных приходов в Украине, однако реальное их количество меньше, и составляет около 10 тысяч.

      Среди общин УПЦ МП есть "живые приходы, а есть неживые приходы", рассказал архиерей Православной церкви Украины Александр Драбинко в интервью "Прямому".

      Читайте также: "За уши никого тянуть не будем": Порошенко рассказал о своем отношении к прихожанам УПЦ МП

      "Мы имеем в виду то, что регистрируются уставы приходов параллельно с существующими Киевского патриархата или греко-католической церкви. И они могут быть зарегистрированы для 10 человек: когда собирается десятка так называемая, община, регистрирует устав, и она на бумаге существует как штатная единица, но она может не иметь священника. Она может быть просто зарегистрирована по юридическому адресу", – пояснил архиерей.

      Поэтому реальное количество приходов Московского патриархата в Украине меньше количества официально зарегистрированных.

      Мы можем говорить четко о 9-10 тысячах реальных приходов сегодня в Украинской православной церкви Московского патриархата,
      – добавил Драбинко.

      Читайте также: Как церковью Московского патриархата управляют из России: доказательства журналистов 24 канала

      Как изменилось количество приходов УПЦ МП после создания Православной церкви Украины:

      - 15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь – Православная церковь Украины. 6 января ПЦУ официально получила Томос об автокефалии от Вселенского патриарха Варфоломея.

      - До 20 марта УПЦ МП должна переименоваться на Русскую православную церковь.

      - После создания ПЦУ под юрисдикцию начали переходить приходы храмов УПЦ МП. В общем Московский патриархат уже покинули более 120 приходов, которые присоединились к Православной церкви Украины.

      КАК РАЗВОРАЧИВАЮТСЯ СОБЫТИЯ ВОКРУГ ПЕРЕХОДА ПРИХОДОВ УПЦ МП В ПЦУ: ХРОНИКА

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      Теги: Новости Украины УПЦ МП Религия Православная церковь Украины Новости политики
      Источник: 24 Канал
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