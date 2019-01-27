Сколько приходов имеет Московский патриархат в Украине

Украинская православная церковь Московского патриархата насчитывает более 12 тысяч официально зарегистрированных приходов в Украине, однако реальное их количество меньше, и составляет около 10 тысяч.

Среди общин УПЦ МП есть "живые приходы, а есть неживые приходы", рассказал архиерей Православной церкви Украины Александр Драбинко в интервью "Прямому".

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"Мы имеем в виду то, что регистрируются уставы приходов параллельно с существующими Киевского патриархата или греко-католической церкви. И они могут быть зарегистрированы для 10 человек: когда собирается десятка так называемая, община, регистрирует устав, и она на бумаге существует как штатная единица, но она может не иметь священника. Она может быть просто зарегистрирована по юридическому адресу", – пояснил архиерей.

Поэтому реальное количество приходов Московского патриархата в Украине меньше количества официально зарегистрированных.

Мы можем говорить четко о 9-10 тысячах реальных приходов сегодня в Украинской православной церкви Московского патриархата,

– добавил Драбинко.

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Как изменилось количество приходов УПЦ МП после создания Православной церкви Украины:

- 15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь – Православная церковь Украины. 6 января ПЦУ официально получила Томос об автокефалии от Вселенского патриарха Варфоломея.

- До 20 марта УПЦ МП должна переименоваться на Русскую православную церковь.

- После создания ПЦУ под юрисдикцию начали переходить приходы храмов УПЦ МП. В общем Московский патриархат уже покинули более 120 приходов, которые присоединились к Православной церкви Украины.

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