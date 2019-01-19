Мы не стремимся к противостояниям, – Епифаний о темпах переходов УПЦ МП в ПЦУ

Православная церковь Украины не хочет противостояния в процессах присоединения к ней храмов, а лишь мира и добровольного перехода.

Об этом заявил предстоятель Православной церкви Украины Епифаний после литургии в Михайловском соборе.

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По его словам, в ПЦУ каждый день мирно присоединяются новые приходы и общины, которые покидают Московский патриархат.

Мы не стремимся к противостояниям. Мы хотим, чтобы все происходило мирно на добровольных началах. Поэтому, возможно, кто-то хотел бы, чтобы больше храмов сразу волной переходили, но сейчас мы должны решить все юридические вопросы,

– отметил Епифаний.

Предстоятель вновь церкви отметил, что сейчас государство принимает соответствующую законодательную базу, чтобы процесс присоединения религиозных общин к ПЦУ происходил спокойно.

"И чтобы народ добровольно, проявляя желание объединения, присоединялся уже к единой поместной украинской православной церкви", – подытожил он.

Напомним, в Православную церковь Украины в целом перешло уже почти 70 приходов УПЦ Московского патриархата.



На сегодня ПЦУ имеет около 7 тысяч приходов. В сети размещена онлайн-карта, на которой обозначены общины, которые перешли под юрисдикцию Православной церкви Украины.

Як створили Православну церкву в Україні?В начале октября 2018 года в Стамбуле Синод Вселенского патриархата заслушал отчет посланцев патриарха Варфоломея в Украину (экзархов) и дал разрешение нашему государству на создание единой поместной церкви.



15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Православная церковь Украины. Предстоятелем ПЦУ стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний: его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе. Кафедральным собором Православной церкви Украины стал Михайловский Златоверхий собор.



5 января Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии единой Православной церкви Украины. 6 января ПЦУ официально получила Томос от Варфоломея.