Ми не прагнемо протистоянь, – Епіфаній про темпи переходів УПЦ МП до ПЦУ

Православна церква Україна не хоче протистояння у процесах приєднання до неї храмів, а лише миру та добровільного переходу.

Про це заявив предстоятель Православної церкви України Епіфаній після літургії у Михайлівському соборі.

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За його словами, до ПЦУ кожного дня мирно приєднуються нові парафії та громади, які покидають Московський патріархат.

Ми не прагнемо до протистоянь. Ми хочемо, щоб все відбувалось мирно на добровільних засадах. Тому, можливо, хтось хотів би, щоб більше храмів одразу хвилею переходили, але зараз ми мусимо владнати усі юридичні питання,

– наголосив Епіфаній.

Предстоятель новоствореної церкви зауважив, що наразі держава приймає відповідну законодавчу базу, щоб процес долучення релігійних громад до ПЦУ відбувався спокійно.

"І щоб народ добровільно, проявляючи бажання єднання, приєднувався вже до єдиної помісної української православної церкви", – підсумував він.

Нагадаємо, до Православної церкви України загалом перейшли вже майже 70 парафій УПЦ Московського патріархату.



На сьогодні ПЦУ має близько 7 тисяч парафій. У мережі розміщена онлайн-карта, на якій позначені громади, що перейшли під юрисдикцію Православної церкви України.

Як створили Православну церкву в Україні?На початку жовтня 2018 року у Стамбулі Синод Вселенського патріархату заслухав звіт посланців патріарха Варфоломія в Україні (екзархів) та надав дозвіл нашій державі на створення єдиної помісної церкви.



15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков у єдину помісну незалежну церкву – Православну церкву України. Предстоятелем ПЦУ став Епіфаній – митрополит Переяславський і Білоцерківський . Кафедральним собором ПЦУ став Михайлівський Золотоверхий собор.



5 січня у Стамбулі Вселенський патріарх Варфоломій підписав Томос про автокефалію Православної церкви України. 6 січня ПЦУ офіційно отримала Томос від Варфоломія.