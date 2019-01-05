Сколько приходов Московского патриархата перешли в ПЦУ: Парубий назвал новое количество

Более 40 приходов бывшей Украинской православной церкви Московского патриархата перешли к новообразованной Православной церкви Украины.

Об этом сообщил спикер Верховной Рады Андрей Парубий в Стамбуле после подписания Томоса об автокефалии ПЦУ, передает пресс-служба ВР.

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"Они (приходы, перешедшие к ПЦУ, – 24 канал) продемонстрировали высокую культуру наших граждан, верующих. И способность государства этот процесс контролировать", – подчеркнул Парубий.

Спикер ВР убежден, что Москва и в дальнейшем будет делаться попытки, чтобы спровоцировать церковные конфликты. Поэтому и общество, и власть должны не допустить никаких провокаций, в которых заинтересован Кремль.

Кроме того, Парубий предлагает на уровне парламента упорядочить процедуру перехода церквей Московского патриархата в Православной церкви Украины. В частности, он предложит рассмотреть подготовленный законопроект, которым этот вопрос будет юридически упорядоченное, уже в ближайшую сессионную неделю.

Этот шаг, как и получение Томоса, позволит переходу к ПЦУ перерасти в большую волну, когда все украинцы из разных уголков Украины будут приходить в Украинскую церковь и становиться верующими Украинской церкви,

– подытожил политик.

Напомним, сейчас Православная церковь Украины имеет около 7 тысяч приходов. В интернете создали онлайн-карту, на которой обозначены общины, которые перешли под юрисдикцию Православной церкви от УПЦ Московского патриархата.

Как создавалась Православная церковь Украины?

9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Именно по результатам их отчета, Украине и предоставили разрешение на создание Единой поместной церкви.



15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Православная церковь Украины. Предстоятелем ПЦУ стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. А кафедральным собором ПЦУ станет Михайловский Златоверхий собор в Киеве.



После создания ПЦУ под ее юрисдикцию начали переходить приходы храмов УПЦ МП. В Украине также одобрили закон, согласно которому, в течение 3 месяцев УПЦ МП должна переименоваться на Русскую православную церковь.