Русская православная церковь и впредь будет существовать в Украине, мы не против, – Епифаний

Русская православная церковь продолжит существовать в Украине, и будет много желающих в ней остаться. Православная церковь Украины у них на пути не будет стоять, однако ее двери будут открыты для общества.

Об этом заявил предстоятель независимой Православной церкви Украины митрополит Епифаний в интервью Deutsche Welle.

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Такая позиция митрополита основывается на том, что все верующие должны добровольно выбирать свой религиозный центр.

Мы понимаем, что в Украине будет в дальнейшем существовать Русская Православная Церковь и будет много желающих оставаться там. Но мы против этого ничего не имеем. Архиерей с епархией или священник с общественностью должны определиться. Если они на общем собрании решают, что хотят добровольно присоединиться к новообразованной ПЦУ, соответственно обращаются к нам, и мы принимаем их уже в нашу структуру единой ПЦУ,

– отметил Епифаний.

Предстоятель ПЦУ подчеркнул, что двери независимой Украинской церкви открыты для всех.

"Мы приглашаем всех представителей, которые сейчас находятся в лоне Русской Православной Церкви, чтобы они присоединились к независимой ПЦУ. Если говорить об определенной стратегии, то она должна строиться на евангельских началах любви, мира, согласия, братского взаимоуважения", – добавил митрополит.

Сейчас Православная церковь Украины имеет около 7 тысяч приходов. В течение 2 недель после объединительного Собора к ПЦУ решили перейти более 20 приходов УПЦ МП во главе со своими священниками. Кроме того, в интернете создали онлайн-карту, на которой обозначены общины, которые перешли под юрисдикцию Православной церкви Украины от УПЦ Московского патриархата.

ОБЩИНЫ УПЦ МП ПЕРЕХОДЯТ К ПЦУ: ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ