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      Несмотря на угрозы священников УПЦ МП, жители села на Волыни присоединились к ПЦУ

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      Жители села Красноволя на Волыни присоединились к ПЦУ
      Жители села Красноволя на Волыни присоединились к ПЦУ / Иллюстративное фото

      В селе Красноволя Маневицкого района Волыни прихожане местного храма УПЦ Московского патриархата проголосовали за переход к Православной церкви Украины. За такую инициативу подписались около 90% крестьян.

      Об этом рассказал председатель Маневицкой райгосадминистрации Андрей Линдюк, пишет "Волынь Post".

      Селяне хотели обнародовать протоколы с подписями после получения Томоса, однако 30 января в церкви начали собираться представители РПЦ, которые выступали против перехода общества, поэтому подписи жителей решили обнародовать ранее.

      Читайте также: ''Все попадете в ад": УПЦ МП запугивает верующих из-за перехода к Православной церкви Украины

      По словам Линдюк, на собрание приехали священники УПЦ МП из соседних сел и убеждали прихожан не переходить к ПЦУ. Священнослужители считают такой переход незаконным, а также обещали прихожанам "встречу в суде".

      Однако большинство крестьян проголосовали за переход к ПЦУ, а свое волеизъявление крестьяне зафиксировали документально.

      К слову, похожая ситуация сложилась и в селе Доброгорща, что на Хмельнитчине. Там руководство УПЦ МП грозит местным верующим из-за решения общины о переходе в Православной церкви Украины.

      Напомним, что в интернете есть онлайн-карта, на которой обозначены общины, которые перешли под юрисдикцию ПЦУ.

       

      Как создавалась Православная церковь Украины?9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланцев патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, сваященнослужители ездили по украинским церквях, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета, Украина и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви.

      15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Кафедральным собором Православной церкви Украины станет Михайловский Златоверхий собор.

      После создания ПЦУ под ее юрисдикцию начали переходить приходы храмов УПЦ МП. В Украине также одобрили закон, согласно которому в течение 3 месяцев УПЦ МП должна переименоваться на Русскую православную церковь.

      КАКИЕ ЕЩЕ ПРИХОДЫ УПЦ МП ПЕРЕШЛИ ПОД ЮРИСДИКЦИЮ ПЦУ:
      Теги: Православная церковь Украины Религия Новости Украины Новости Луцка УПЦ МП
      Источник: 24 Канал
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