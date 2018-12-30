Попри погрози священиків УПЦ МП, жителі села на Волині приєдналися до ПЦУ

У селі Красноволя Маневицького району Волині парафіяни місцевого храму УПЦ Московського патріархату проголосували за перехід до Православної церкви України. За таку ініціативу підписалися близько 90% селян.

Про це розповів голова Маневицької райдержадміністрації Андрій Линдюк, пише "Волинь Post".

Селяни хотіли оприлюднити протоколи з підписами після отримання Томосу, проте 30 грудня у церкві почали збиратися представники РПЦ, які виступали проти переходу громади, тому підписи жителів вирішили оприлюднити раніше.

Читайте також: ''Усі потрапите в пекло": УПЦ МП залякує вірян через перехід до Православної церкви України

За словами Линдюка, на збори приїхали священики УПЦ МП з сусідніх сіл та переконували прихожан не переходити до ПЦУ. Священнослужителі вважають такий перехід незаконним, а також обіцяли громаді "зустріч у суді".

Проте більшість селян проголосували за перехід до ПЦУ, а своє волевиявлення селяни зафіксували документально.

До слова, схожа ситуація склалась і в селі Доброгорща, що на Хмельниччині. Там керівництво УПЦ МП погрожує місцевим вірянам через рішення громади про перехід до Православної церкви України.



Нагадаємо, що в інтернеті є онлайн-карта, на якій позначені громади, що перейшли під юрисдикцію ПЦУ.

Як створювалась Православна церква України? 9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й надали дозвіл на створення Єдиної помісної церкви.



15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков у Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Православна церква України. Предстоятелем ПЦУ став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. А кафедральним собором ПЦУ стане Михайлівський Золотоверхий собор у Києві.



Після створення ПЦУ під її юрисдикцію почали переходити парафії храмів УПЦ МП. В Україні також схвалили закон, згідно з яким, протягом 3 місяців УПЦ МП повинна перейменуватися на Російську православну церкву.