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      Перехід до Православної церкви України: ще три громади на Вінниччині покинули УПЦ МП

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      Ще три громади на Вінниччині перейшли з УПЦ МП до ПЦУ
      Ще три громади на Вінниччині перейшли з УПЦ МП до ПЦУ / Ілюстративне фото

      У Вінницькій області до Православної церкви України перейшли ще 3 парафії УПЦ Московського патріархату. На сьогодні область й найактивнішою у переходах до юристикції ПЦУ.

      Про це повідомляє прес-служба Вінницької єпархії ПЦУ.

      Так, перейти до ПЦУ вирішили парафіяни Свято-Покровського храму села Блажіївка Козятинського району та настоятель храму, протоієрей Олег Соць.

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      Про перехід заявила і парафія храму Чуда архистратига Михаїла в Хонях в смт Вороновиця Вінницького району. Рішення ухвалили після обговорення на зборах релігійної громади.

      Одностайно підтримали пропозицію приєднатися до ПЦУ і в селі Іванівка Вінницького району.

      Зазначимо, що станом на сьогодні вже понад 20 парафій УПЦ МП на Вінниччині перейшли до складу ПЦУ.

      До слова, в інтернеті опублікована онлайн-карта, на якій позначені громади, що перейшли під юрисдикцію ПСУ.

      Як створювалась Православна церква України? 9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й надали дозвіл на створення Єдиної помісної церкви.

      15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков у Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Православна церква України. Предстоятелем ПЦУ став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. А кафедральним собором ПЦУ стане Михайлівський Золотоверхий собор у Києві.

      Після створення ПЦУ під її юрисдикцію почали переходити парафії храмів УПЦ МП. В Україні також схвалили закон, згідно з яким, УПЦ МП повинна перейменуватися на Російську православну церкву.

      де ще парафії перейшли від упц мп до пцу:
      Теги: Новини України Релігія Православна церква України УПЦ МП Вінниця
      Джерело: 24 канал
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