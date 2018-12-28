Перехід до Православної церкви України: ще три громади на Вінниччині покинули УПЦ МП

У Вінницькій області до Православної церкви України перейшли ще 3 парафії УПЦ Московського патріархату. На сьогодні область й найактивнішою у переходах до юристикції ПЦУ.

Про це повідомляє прес-служба Вінницької єпархії ПЦУ.

Так, перейти до ПЦУ вирішили парафіяни Свято-Покровського храму села Блажіївка Козятинського району та настоятель храму, протоієрей Олег Соць.

Читайте також: "Це не військова база": Зоря розповів, як Києво-Печерська та Почаївська лаври перейдуть до ПЦУ

Про перехід заявила і парафія храму Чуда архистратига Михаїла в Хонях в смт Вороновиця Вінницького району. Рішення ухвалили після обговорення на зборах релігійної громади.

Одностайно підтримали пропозицію приєднатися до ПЦУ і в селі Іванівка Вінницького району.

Зазначимо, що станом на сьогодні вже понад 20 парафій УПЦ МП на Вінниччині перейшли до складу ПЦУ.

До слова, в інтернеті опублікована онлайн-карта, на якій позначені громади, що перейшли під юрисдикцію ПСУ.

Як створювалась Православна церква України? 9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й надали дозвіл на створення Єдиної помісної церкви.



15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков у Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Православна церква України. Предстоятелем ПЦУ став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. А кафедральним собором ПЦУ стане Михайлівський Золотоверхий собор у Києві.



Після створення ПЦУ під її юрисдикцію почали переходити парафії храмів УПЦ МП. В Україні також схвалили закон, згідно з яким, УПЦ МП повинна перейменуватися на Російську православну церкву.