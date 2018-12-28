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      Переход в Православную церковь Украины: еще три общины в Винницкой области покинули УПЦ МП

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      Еще три общины в Винницкой области перешли из УПЦ МП в ПЦУ
      Еще три общины в Винницкой области перешли из УПЦ МП в ПЦУ / Иллюстративное фото

      В Винницкой области в Православную церковь Украины перешли еще 3 прихода УПЦ Московского патриархата. На сегодня область является самой активной в переходах в юрисдикцию ПЦУ.

      Об этом сообщает пресс-служба Винницкой епархии ПЦУ.

      Так, перейти в ПЦУ решили прихожане Свято-Покровского храма села Блажиевка Казатинского района и настоятель храма, протоиерей Олег Соць.

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      О переходе заявил и приход храма Чуда архистратига Михаила в Хонях в пгт Вороновица Винницкого района. Решение приняли после обсуждения на собрании религиозной общины.

      Единодушно поддержали предложение присоединиться к ПЦУ и в селе Ивановка Винницкого района.

      Отметим, что по состоянию на сегодня уже более 20 приходов УПЦ МП на Винничине перешли в состав ПЦУ.

      К слову, в интернете опубликована онлайн-карта, на которой обозначены общины, перешедшие под юрисдикцию ПСУ.

      Как создавалась Православная церковь Украины?
      9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Именно по результатам их отчета по Украине и предоставили разрешение на создание Единой поместной церкви. 15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Православная церковь Украины. Предстоятелем ПЦУ стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. А кафедральным собором ПЦУ станет Михайловский Златоверхий собор в Киеве. После создания ПЦУ под ее юрисдикцию начали переходить приходы храмов УПЦ МП. В Украине также одобрили закон, согласно которому УПЦ МП должна переименоваться в Русскую православную церковь.

      где еще приходы перешли из МП в ПЦУ:
      Теги: Новости Украины Религия Православная церковь Украины УПЦ МП Винница
      Источник: 24 канал
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