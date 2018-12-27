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      "Усе село в сльозах": священник УМЦ МП погрожує вірянам через перехід до ПЦУ

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      На Хмельниччині священник УМЦ МП погрожує вірянам через перехід до ПЦУ
      На Хмельниччині священник УМЦ МП погрожує вірянам через перехід до ПЦУ / Фото з відкритих джерел

      У селі Доброгорща, що на Хмельниччині, керівництво колишньої УПЦ Московського патріархату погрожує місцевим вірянам через перехід до Православної церкви України.

      Про це повідомив митрополит Хмельницький і Кам'янець-Подільський Антоній (Махота) у своєму Facebook.

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      Раніше 24 канал повідомляв, що на Хмельниччині у селі Доброгорща парафіяни Свято-Миколаївського храму, що належав колишній Українській православній церкві Московського патріархату, приєдналися до створеної Об’єднаної православної церкви України.

      Від ранку все село в сльозах – благочинний місцевий (керівник, – 24 канал) РПЦ Хмельницького району телефонними дзінками грубо шантажує релігійну громаду, яка перейшла до Помісної Церкви,
      – розповів митрополит.

      Він додав, що представник колишнього Московського патріархату збирається у неділю, 30 грудня, провести літургію в храмі вірян ПЦУ.

      "З його слів озвучених вірянами, він в цю неділю з "групою" підтримки приїде служити Службу Божу і покаже всім "... і самостійну Україну, і самостійну Церкву , і кузькіну мать заодно". Селяни просять відкритої підтримки і відеофіксації ЗМІ цього "хрущовського" процесу", – наголосив митрополит Антоній.

      Відомо, що благочинним хмельницького благочиння УПЦ МП є протоєрей Володимир Заєць.

       

      Нагадаємо, протягом 2 тижнів після об'єднавчого Собору до ПЦУ вирішили перейти понад 20 парафій на чолі зі своїми священиками. Окрім того, в інтернеті створили онлайн-карту, на якій позначені громади, що перейшли під юрисдикцію Православної церкви України від УПЦ Московського патріархату.

      Як створювали Єдину помісну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, сваященнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.

      15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України стане Михайлівський Золотоверхий собор, а не Софія Київська як повідомляли раніше.

      Теги: Новини України Новини політики Православна церква України Релігія Новини Хмельницького УПЦ МП
      Джерело: 24 канал
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