Про це розповідає 24 Канал з посиланням на ЗМІ. У столиці Італії розпочалась зустріч президента України Володимира Зеленського зі спецпредставником Дональда Трампа з питань України Кітом Келлогом.

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Зеленський і Келлог зустрілися у Римі

Переговори відбуваються напередодні Міжнародної конференції з відновлення України, яка пройде в Римі 10 – 11 липня.

До української делегації увійшли керівник Офісу президента Андрій Єрмак, міністр оборони Рустем Умєров та міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Зустріч Зеленського з Келлогом у Римі: дивитися відео

Кіт Келлог входить до складу американської делегації, яка візьме участь у конференції. Переговори з ним відбулися на тлі того, що президент США Дональд Трамп пообіцяв передати Україні додаткову зброю, насамперед оборонну, щоб допомогти захиститися від атак РФ.

До слова, Володимир Зеленський прибув до Риму для зустрічі з президентом Італії Серджо Маттареллою 9 липня.

Заплановані події передбачають аудієнцію у Папи Римського та зустріч із представником США.