Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на СМИ. В столице Италии началась встреча президента Украины Владимира Зеленского со спецпредставителем Дональда Трампа по вопросам Украины Китом Келлогом.

Читайте также Келлог посетит конференцию по восстановлению Украины в Риме, – СМИ

Зеленский и Келлог встретились в Риме

Переговоры проходят накануне Международной конференции по восстановлению Украины, которая пройдет в Риме 10 – 11 июля.

В украинскую делегацию вошли руководитель Офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров и министр иностранных дел Андрей Сибига.

Встреча Зеленского с Келлогом в Риме: смотреть видео

Кит Келлог входит в состав американской делегации, которая примет участие в конференции. Переговоры с ним состоялись на фоне того, что президент США Дональд Трамп пообещал передать Украине дополнительное оружие, прежде всего оборонное, чтобы помочь защититься от атак РФ.

К слову, Владимир Зеленский прибыл в Рим для встречи с президентом Италии Серджо Маттареллой 9 июля.

Запланированные события предусматривают аудиенцию у Папы Римского и встречу с представителем США.