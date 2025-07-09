Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на источник Суспильного в Офисе Президента.

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Зеленский в Италии

Президент Украины прибыл в Рим днем 9 июля. Ожидается, что он встретится с итальянским лидером Серджо Маттареллой в 17:00 по киевскому времени.

Ранее Зеленский рассказывал, что в Риме также состоится встреча "коалиции желающих".

У Sky TG14 подтвердили, что Владимир Зеленский встретится с президентом Итальянской Республики в Риме. Также, по словам журналистов, может состояться встреча президента Украины с Папой Римским Львом XIV.