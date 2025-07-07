А также встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Kyiv Post.

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Что известно о визите Келлога в Рим

В издании, ссылаясь на осведомленные источники, говорят, что Келлог будет частью американской делегации на конференции, которую 10 и 11 июля будет принимать премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Однако пока неизвестно, присоединятся ли к нему другие члены кабинета Трампа.

На мероприятии также будут присутствовать Владимир Зеленский, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Польши Дональд Туск и другие мировые лидеры.

К слову, ранее Келлог рассказал о своем видении завершения войны в Украине. Он отметил, что после ознакомления с украинскими и российскими требованиями США знают, как "может и должно" выглядеть полное прекращение огня.

Чиновник также заявил, что после этого нужно перейти к возвращению детей и пленных, что "сделало бы прекращение огня долгосрочным и устойчивым не только для украинцев, но и для Европы".