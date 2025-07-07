А також зустрінеться з українським президентом Володимиром Зеленським. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Kyiv Post.

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Що відомо про візит Келлога до Риму

У виданні, посилаючись на обізнані джерела, кажуть, що Келлог буде частиною американської делегації на конференції, яку 10 і 11 липня прийматиме прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні. Однак наразі невідомо, чи до нього приєднаються інші члени кабінету Трампа.

На заході також будуть присутні Володимир Зеленський, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск та інші світові лідери.

До слова, раніше Келлог розповів про своє бачення завершення війни в Україні. Він зазначив, що після ознайомлення з українськими та російськими вимогами США знають, як "може і має" виглядати повне припинення вогню.

Посадовець також заявив, що після цього потрібно перейти до повернення дітей та полонених, що "зробило б припинення вогню довгостроковим і стійким не лише для українців, а й для Європи".