Страшны ли наказания Москвы за переход к ПЦУ: Епифаний сделал важное заявление

Не стоит бояться любых наказаний со стороны Москвы через переход к Православной церкви Украины. Вселенский патриарх принял архиереев в свою юрисдикцию – они являются каноническими и признанными.

Об этом сообщил предстоятель православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины Епифаний в интервью "Прямому".

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Митрополит подчеркнул важность недавно принятого закона о переименовании Украинской православной церкви Московского патриархата.

Украинская православная церковь, которая была и является частью Московского патриархата в Украине, должна носить название Русской православной церкви. То есть не прятаться за вывеской. Каждый православный Украины должен понимать, в какой храм он ходит,

– сказал он.

Также нужным является законопроект, который бы растолковал приходам механизм перехода. Взамен мирное течение этих переходов зависит от государства.

"Если будут определенные наказания или санкции со стороны Москвы тем иерархам, которые придут к Единой православной церкви, то это не имеет никакого значения. Мы являемся канонической признанной автокефальной православной церковью", – подчеркнул Епифаний.

Так, митрополит напомнил, что Москва сразу же наложила наказания на своих архиереев за признание Объединительного собора.

Москва сразу же наложила наказания. Им запретили в священнослужении, но сразу после этого они вообще даже не почувствовали этого наказания,

– пояснил глава ПЦУ.

Однако, как отмечает митрополит, в священнослужителей не должно быть в этом никаких опасений.

"Почему? Потому что они накануне обратились с соответствующими просьбами к Вселенскому патриарху, и Вселенский патриарх принял их в свою юрисдикцию, и они являются каноническими и признанными архиереями православной церкви", – подчеркнул Епифаний.

Напомним, 20 декабря Верховная Рада поддержала проект закона, который предусматривает переименование Украинской православной церкви Московского патриархата на Русскую православную церковь в Украине. Ранее в связи с Объединяющим собором в Киеве, по итогам которого была образована Единая пПравославная церковь Украины, представители бывшего Московского патриархата созвали внеочередное заседание Синода, где приняли решение, что на Соборе объединились "две неканонические структуры", поэтому для "Украинской православной церкви решение этого собрания не имеет никакого значения".

Как создавали Единую поместную церковь в Украине?

9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланцев патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, священнослужители ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета, Украине и было предоставлено разрешение на создание Единой Поместной Церкви.



15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины станет Михайловский Златоверхий собор, а не София Киевская как сообщалось ранее.