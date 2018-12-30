Чи страшні покарання Москви за перехід до ПЦУ: Епіфаній зробив важливу заяву

Не варто боятись будь-яких покарань з боку Москви через перехід до Православної церкви України. Вселенський патріарх прийняв архієреїв до своєї юрисдикції – вони є канонічними і визнаними.

Про це повідомив предстоятель православної церкви України митрополит Київський і всієї України Епіфаній в інтерв’ю "Прямому".

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Митрополит наголосив на важливості нещодавно прийнятого закону про перейменування Української православної церкви Московського патріархату.

Українська православна церква, яка була і є частиною Московського патріархату в Україні, повинна носити назву Російської православної церкви. Тобто не ховатися за вивіскою. Кожен православний України повинен розуміти, до якого храму він ходить,

– сказав він.

Також потрібним є законопроект, який би розтлумачив парафіям механізм переходу. Натомість мирний перебіг цих переходів залежить від держави.

"Якщо будуть певні покарання чи санкції з боку Москви до тих ієрархів, які прийдуть до Єдиної православної церкви, то це не має ніякого значення. Ми є канонічною визнаною автокефальною православною церквою", – наголосив Епіфаній.

Так, митрополит нагадав, що Москва одразу ж наклала покарання на своїх архієреїв за визнання Об’єднавчого собору.

Москва одразу ж наклала покарання. Їх заборонили у священнослужінні, але одразу після цього вони взагалі навіть не відчули цього покарання,

– пояснив глава ПЦУ.

Однак, як наголошує митрополит, у священнослужителів не повинно бути щодо цього жодних побоювань.

"Чому? Бо вони напередодні звернулися з відповідними проханнями до Вселенського патріарха, і Вселенський патріарх прийняв їх до своєї юрисдикції, і вони є канонічними і визнаними архієреями православної церкви", – наголосив Епіфаній.

Нагадаємо, 20 грудня Верховна Рада підтримала проект закону, який передбачає перейменування Української православної церкви Московського патріархату на Російська православна церква в Україні. Раніше у зв'язку з Об’єднавчим собором у Києві, за підсумками якого було утворено єдину Православну церкву України, представники колишнього московського патріархату скликали позачергове засідання Синоду, де ухвалили рішення, що на Соборі об'єдналися "дві неканонічні структури", тому для "Української православної церкви рішення цього зібрання не має ніякого значення".

Як створювали Єдину помісну церкву в Україні?



9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, сваященнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.



15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України стане Михайлівський Золотоверхий собор, а не Софія Київська як повідомляли раніше.