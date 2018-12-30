17:56
30 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Діти Кремля і Санта-Путін. Бідний-нещасний Дерипаска
      Вєсті Кремля
      19:26, 29 грудня
      Вєсті.UA. Жир: Президентські амбіції Кернеса. Нарцис Валерійович
      Вєсті.UA
      17:34, 29 грудня
      Безкарність, чорні реєстратори, ректори-бізнесмени та зради: найкорупційніші тренди 2018 року
      ЦРУ
      09:00, 28 грудня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня
      Згадати Все: Алкоголізація, або Як спивали людей у Союзі
      Згадати все
      22:52, 28 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      Чи страшні покарання Москви за перехід до ПЦУ: Епіфаній зробив важливу заяву

      1739 Читать новость на русском
      Епіфаній розповів про покарання Москви за перехід до ПЦУ
      Епіфаній розповів про покарання Москви за перехід до ПЦУ / Фото з відкритих джерел

      Не варто боятись будь-яких покарань з боку Москви через перехід до Православної церкви України. Вселенський патріарх прийняв архієреїв до своєї юрисдикції – вони є канонічними і визнаними.

      Про це повідомив предстоятель православної церкви України митрополит Київський і всієї України Епіфаній в інтерв’ю "Прямому".

      Читайте також: "Це не військова база": Зоря розповів, як Києво-Печерська та Почаївська лаври перейдуть до ПЦУ

      Митрополит наголосив на важливості нещодавно прийнятого закону про перейменування Української православної церкви Московського патріархату.

      Українська православна церква, яка була і є частиною Московського патріархату в Україні, повинна носити назву Російської православної церкви. Тобто не ховатися за вивіскою. Кожен православний України повинен розуміти, до якого храму він ходить,
      – сказав він.

      Також потрібним є законопроект, який би розтлумачив парафіям механізм переходу. Натомість мирний перебіг цих переходів залежить від держави.

      "Якщо будуть певні покарання чи санкції з боку Москви до тих ієрархів, які прийдуть до Єдиної православної церкви, то це не має ніякого значення. Ми є канонічною визнаною автокефальною православною церквою", – наголосив Епіфаній.

      Так, митрополит нагадав, що Москва одразу ж наклала покарання на своїх архієреїв за визнання Об’єднавчого собору.

      Москва одразу ж наклала покарання. Їх заборонили у священнослужінні, але одразу після цього вони взагалі навіть не відчули цього покарання,
      – пояснив глава ПЦУ.

      Однак, як наголошує митрополит, у священнослужителів не повинно бути щодо цього жодних побоювань.

      "Чому? Бо вони напередодні звернулися з відповідними проханнями до Вселенського патріарха, і Вселенський патріарх прийняв їх до своєї юрисдикції, і вони є канонічними і визнаними архієреями православної церкви", – наголосив Епіфаній.

      Нагадаємо, 20 грудня Верховна Рада підтримала проект закону, який передбачає перейменування Української православної церкви Московського патріархату на Російська православна церква в Україні. Раніше у зв'язку з Об’єднавчим собором у Києві, за підсумками якого було утворено єдину Православну церкву України, представники колишнього московського патріархату скликали позачергове засідання Синоду, де ухвалили рішення, що на Соборі об'єдналися "дві неканонічні структури", тому для "Української православної церкви рішення цього зібрання не має ніякого значення".

      Як створювали Єдину помісну церкву в Україні?

      9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, сваященнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.

      15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України стане Михайлівський Золотоверхий собор, а не Софія Київська як повідомляли раніше.

       

      Теги: Новини України Новини політики Релігія Томос Православна церква України Епіфаній
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      "Bandersnatch": нова серія "Чорного дзеркала" дає гладачеві вибрати, що зробить головний герой
      сьогодні , 17:01 "Bandersnatch": нова серія "Чорного дзеркала" дає гладачеві вибрати, що зробить головний герой
      Юлія Ліпенцева 151
      Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      20 грудня , 14:57 Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      Сумні думки: чи приречений наш мозок на розпач та морок?
      сьогодні , 16:01 Сумні думки: чи приречений наш мозок на розпач та морок?
      Борис Немировський 963
      Перезавантаження НАЗК: як припинити доплачувати тим, хто краде в України мільярди
      сьогодні , 13:00 Перезавантаження НАЗК: як припинити доплачувати тим, хто краде в України мільярди
      Олександра Дрік 307
      Цар-патріарх: персона, що виплекала імперську хіть Росії до України
      сьогодні , 11:00 Цар-патріарх: персона, що виплекала імперську хіть Росії до України
      Олесь Друкач 1904
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Джамала презентувала нову чуттєву пісню
      30 березня 2015 , 21:29
      Шахтарі озвучили свої вимоги до влади
       22 квітня 2015 , 15:32
      Дожились: українців шокувала Таврія на євробляхах
       14 серпня , 08:00
      Сколько можно сэкономить, используя электромобиль
       6 листопада , 10:50
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук