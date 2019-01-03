Еще одна община УПЦ МП на Черкащине перешла в Православную церковь Украины

Община села Охматов вместе со священниками перешла в Православную церковь Украины.

Об этом информирует "Прочерк".

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Ранее 24 канал сообщал о том, что религиозная община УПЦ Московского патриархата села Скибин Жашковского района первой в Черкасской области перешла под юрисдикцию Православной церкви Украины.

Приход в Охматове, перешедший вслед за ней, тоже из Жашковского района.

К слову, Охматов известен как древний казацкий городок, эпицентр двух мощных битв в 17 веке (1644 и 1655 лет), а кроме того – как родное село Порфирия Демуцкого, знаменитого фольклориста, дирижера и композитора, чьим именем названо музыкальное училище в Умани.

В Охматове родился его сын, Даниил Демуцкий – известный кинооператор (в частности, снимал фильм "Земля" Александра Довженко), заслуженный деятель искусств Украины и Узбекистана. В гостях у этой семьи в Охматове бывал композитор Николай Лысенко, который еще в конце 19 века высоко оценил организованный Порфирием Демуцьким охматовский народный хор и единство и патриотизм сельской общины.

Напомним, в течение 2 недель после объединительного Собора в ПЦУ решили перейти более 20 приходов во главе со своими священниками. Кроме того, в интернете создали онлайн-карту, на которой обозначены общины, которые перешли под юрисдикцию Православной церкви от УПЦ Московского патриархата.

Как создавалась Православная церковь Украины?

9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Именно по результатам их отчета, Украине и предоставили разрешение на создание Единой поместной церкви.



15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Православная церковь Украины. Предстоятелем ПЦУ стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. А кафедральным собором ПЦУ станет Михайловский Златоверхий собор в Киеве.



После создания ПЦУ под ее юрисдикцию начали переходить приходы храмов УПЦ МП. В Украине также одобрили закон, согласно которому, в течение 3 месяцев УПЦ МП должна переименоваться на Русскую православную церковь.

ОБЩИНЫ УПЦ МП ПЕРЕХОДЯТ В ПЦУ: ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ