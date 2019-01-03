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      Ще одна громада УПЦ МП на Черкащині перейшла до Православної церкви України

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      Михайлівський Золотоверхий собор – головна святиня ПЦУ
      Михайлівський Золотоверхий собор – головна святиня ПЦУ / фото з відкритих джерел

      Громада села Охматів разом зі священиками перейшла до Православної церкви України.

      Про це інформує "Прочерк".

      Читайте також: "Двері нашої Церкви відкриті для всіх": Епіфаній звернувся до українців

      Раніше 24 канал повідомляв про те, що релігійна громада УПЦ Московського патріархату села Скибин Жашківського району першою на Черкащині перейшла під юрисдикцію Православної церкви України.

      Парафія у Охматові, що перейшла слідом за нею, теж – із Жашківського району.

      До слова, Охматів відомий як давнє козацьке містечко, епіцентр двох потужних битв у 17 столітті (1644 та 1655 років), а окрім того – як рідне село Порфирія Демуцького, знаменитого фольклориста, диригента і композитора, чиїм іменем назване музичне училище в Умані.

      В Охматові народився його син, Данило Демуцький – відомий кінооператор (зокрема, знімав фільм "Земля" з Олександром Довженком), заслужений діяч мистецтв України та Узбекистану. У гостях у цієї родини в Охматові бував композитор Микола Лисенко, який ще наприкінці 19 століття високо оцінив організований Порфирієм Демуцьким охматівський народний хор і єдність та патріотичність сільської громади.

      Нагадаємо, протягом 2 тижнів після об'єднавчого Собору до ПЦУ вирішили перейти понад 20 парафій на чолі зі своїми священиками. Окрім того, в інтернеті створили онлайн-карту, на якій позначені громади, що перейшли під юрисдикцію Православної церкви України від УПЦ Московського патріархату.

      Як створювалась Православна церква України?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й надали дозвіл на створення Єдиної помісної церкви.

      15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков у Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Православна церква України. Предстоятелем ПЦУ став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. А кафедральним собором ПЦУ стане Михайлівський Золотоверхий собор у Києві.

      Після створення ПЦУ під її юрисдикцію почали переходити парафії храмів УПЦ МП. В Україні також схвалили закон, згідно з яким, протягом 3 місяців УПЦ МП повинна перейменуватися на Російську православну церкву.

      Громади УПЦ МП переходять до ПЦУ: хроніка останніх подій

       

      Теги: Новини України Новини політики Релігія Православна церква України Новини Черкас УПЦ МП
      Джерело: 24 Канал
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