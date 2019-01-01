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      Ще дві громади УПЦ МП на Хмельниччині перейшли до єдиної Православної церкви

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      Дві громади УПЦ МП на Хмельниччині перейшли до єдиної Православної церкви
      Дві громади УПЦ МП на Хмельниччині перейшли до єдиної Православної церкви / Фото з відкритих джерел

      У Хмельницькій області в селі Бокиївка дві релігійні громади колишнього Московського патріархату об'єдналися в одну, і перейшли до новоствореної Православної церкви України.

      Про це повідомив митрополит Хмельницький і Кам'янець-Подільський Антоній (Махота) у своєму Facebook.

      Читайте також: "Усе село в сльозах": священик УПЦ МП погрожує вірянам через перехід до ПЦУ

      Дві релігійні громади в селі Бокієвка, Волочиського району (колишні УПЦ КП "Різдва Божої Матері" та УПЦ МП ікони Божої Матері "Призрі на смирення") вирішили об’єднатися в одну, та належати до Хмельницької єпархії ПЦУ,
      – розповів він.

      За словами священослужителя, місцеві жителі вирішили залишити священиком протоієрея Володимира Биха, який був представником Київського патріархату.

      "Священник Московського патріархату село залишив та передав ключи від храму об’єднанній громаді", – додав митрополит Антоній.

       

       

      Нагадаємо, протягом 2 тижнів після об'єднавчого Собору до ПЦУ вирішили перейти понад 20 парафій на чолі зі своїми священиками. Окрім того, в інтернеті створили онлайн-карту, на якій позначені громади, що перейшли під юрисдикцію Православної церкви України від УПЦ Московського патріархату.

      Як створювали єдину Православну церкву України?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, сваященнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.

      15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України стане Михайлівський Золотоверхий собор, а не Софія Київська як повідомляли раніше.

      як розгортається ситуація навколо переходів храмів УПЦ МП до пцу: хроніка подій
      Теги: Новини політики Православна церква України Релігія УПЦ МП Новини Хмельницького
      Джерело: 24 Канал
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