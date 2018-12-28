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      "РПЦ начхати на Україну": експерт пояснив, які провокації готує Московський патріархат

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      Провокації від Московського патріархату
      Провокації від Московського патріархату / Фото з відкритих джерел

      У Московському патріархаті до президентських і парламентських виборів намагатимуться вчиняти провокації, адже їм потрібно "зберегти обличчя".

      Про це розповіли політтехнолог Олексій Голобуцький та регалієзнавець Дмитро Горєвой, передало видання "Вголос".

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      "Тут усе залежить від самих людей на місцях, де вони захочуть перейти до нової Православної церкви України, там МП буде дуже складно вчиняти провокативні дії й вони практично нічого не зможуть зробити", – сказав експерт.

      За його словами, якщо ж громади будуть роз'єднаними, цим скористаються у РПЦ. Вони підбурюватимуть людей до протистояння, а потім це використовуватимуть для "картинки".

      Дмитро Горєвой додав, що Московський патріархат розпалюватиме міжконфесійну ненависть в Україні, а тому потрібно очікувати на заворушення.

      Навіть на виборах вони працюватимуть на проросійські політичні сили. Бо зрештою Московському патріархату начхати на державу Україну: якщо вона зникне, це буде лише їм на руку. А тому будуть протистояння,
      – наголосив регілієзнавець.

      Нагадаємо, протягом 2 тижнів після об'єднавчого Собору до ПЦУ вирішили перейти понад 20 парафій на чолі зі своїми священиками. Окрім того, в інтернеті створили онлайн-карту, на якій позначені громади, що перейшли під юрисдикцію Православної церкви України від УПЦ Московського патріархату.

      Як створювали Єдину помісну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, священнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.

      15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України стане Михайлівський Золотоверхий собор, а не Софія Київська як повідомляли раніше.

      Теги: Новини України Україна – Росія Новини Росії УПЦ МП Православна церква України УПЦ КП Томос Російська пропаганда
      Джерело: 24 Канал
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