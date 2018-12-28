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      "Будут стравливать людей": эксперт объяснил, какие провокации готовит Московский патриархат

      32 Читати новину українською
      Провокации от Московского патриархата
      Провокации от Московского патриархата / Фото из открытых источников

      В Московском патриархате до президентских и парламентских выборов будут пытаться совершать провокации, ведь им нужно "сохранить лицо".

      Об этом рассказал политтехнолог Алексей Голобуцкий, передало издание "Вголос".

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      "Здесь все зависит от самих людей на местах, где они захотят перейти в новую Православную церковь Украины, там МП будет очень сложно совершать провокационные действия, и они практически ничего не смогут сделать", – сказал эксперт.

      По его словам, если общины будут разобщены, этим воспользуются в РПЦ. Они будут стравливать людей к противостоянию, а потом это будут использовать для "картинки".

      На мой взгляд, допросы высокопоставленных священников из МП — это профилактика, чтобы предусмотреть провокации на территории Украины. Заметно, что над этим украинские спецслужбы таки работают,
      – заявил Голобуцкий.

      Напомним, в течение 2 недель после объединительного Собора в ПЦУ решили перейти более 20 приходов во главе со своими священниками. Кроме того, в интернете создали онлайн-карту, на которой обозначены общины, которые перешли под юрисдикцию Православной церкви от УПЦ Московского патриархата.

      Как создавали Единую поместную церковь в Украине?
      9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, священнослужители ездили по украинским церквям, беседовали со священниками. Именно по результатам их отчета, касательно Украины и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви.

      15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины станет Михайловский Златоверхий собор, а не София Киевская как сообщали ранее.

      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости России Православная церковь Украины УПЦ МП Российская пропаганда Томос УПЦ КП
      Источник: 24 Канал
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