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      Що буде з храмами Московського патріархату в Україні: пояснення експерта

      721 Читать новость на русском
      Що буде з храмами Московського патріархату в Україні
      Що буде з храмами Московського патріархату в Україні / Фото з відкритих джерел

      Після створення Української православної церкви Московський патріархат й надалі ще дуже тривалий час функціонуватиме на теренах України.

      Про це виданню "Вголос" повідомив релігієзнавець Дмитро Горєвой.

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      "Вони й далі працюватимуть в Україні. Заяви про те, що не може бути двох митрополитів — це лише з церковної точки зору. Насправді вони можуть існувати", – заявив Горєвой.

      Він навів приклад,  що є канонічно визнаний митрополит Берлінський Російської православної церкви в Німеччині, а є місцевий митрополит і вони обоє функціонують.

      "Не відомо, як після томосу Вселенський патріархат іменуватиме Онуфрія: чи то "розкольником" чи представником РПЦ в Україні?  Онуфрій до створення Православної церкви в Україні був справді визнаним митрополитом Київським. Тепер він може стати намісником російських єпархій в Україні", – пояснив експерт.

      Нагадаємо, протягом 2 тижнів після об'єднавчого Собору до ПЦУ вирішили перейти понад 20 парафій на чолі зі своїми священиками. Окрім того, в інтернеті створили онлайн-карту, на якій позначені громади, що перейшли під юрисдикцію Православної церкви України від УПЦ Московського патріархату.

      Як створювали Єдину помісну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, священнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.

      15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України стане Михайлівський Золотоверхий собор, а не Софія Київська як повідомляли раніше.

      Теги: Новини України Україна – Росія Православна церква України УПЦ МП УПЦ КП Томос Новини Росії
      Джерело: 24 Канал
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