Что будет с храмами Московского патриархата в Украине: объяснение эксперта

После создания Украинской православной церкви Московский патриархат и в дальнейшем еще очень длительное время будет функционировать на территории Украины.

Об этом изданию "Вголос" сообщил религиовед Дмитрий Горевой.

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"Они и дальше будут работать в Украине. Заявления о том, что не может быть двух митрополитов – это только с церковной точки зрения. На самом деле они могут существовать", – заявил Горевой.

Он привел пример, что есть канонически признанный митрополит Берлинский Русской православной церкви в Германии, а есть местный митрополит и они оба функционируют.

"Не известно, как после Томоса Вселенский Патриархат будет именовать Онуфрия: или "раскольником" или представителем РПЦ в Украине? Онуфрий до создания Православной церкви в Украине был признан митрополитом Киевским. Теперь он может стать наместником российских епархий в Украине", – пояснил эксперт.

Напомним, в течение 2 недель после объединительного Собора к ПЦУ решили перейти более 20 приходов во главе со своими священниками. Кроме того, в интернете создали онлайн-карту, на которой обозначены общины, которые перешли под юрисдикцию Православной церкви от УПЦ Московского патриархата.

Как создавали Единую поместную церковь в Украине?

9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, священнослужители ездили по украинским церквям, беседовали со священниками. Именно по результатам их отчета, Украине и было дано разрешение на создание Единой Поместной Церкви.

15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины станет Михайловский Златоверхий собор, а не София Киевская как сообщали ранее.