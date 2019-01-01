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      На Черкащині перша громада УПЦ МП перейшла до Православної церкви України

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      На Черкащині перша громада УПЦ МП перейшла до Православної церкви України
      На Черкащині перша громада УПЦ МП перейшла до Православної церкви України / Ілюстративне фото

      Релігійна громада УПЦ Московського патріархату села Скибин Жашківського району першою на Черкащині перейшла під юрисдикцію Православної церкви України.

      Про це повідомляє "Сіверщина".

      Усі присутні на церковних зборах у Скибині висловилися за вихід із Московського патріархату. Мова богослужіння у храмі поки що залишиться церковнослов'янською, але невдовзі, за наполяганням парафіян, вже служитимуть і українською.

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      До слова, у Скибині живуть 2 тисячі людей, більшість – парафіяни храму Святої великомучениці Параскеви.

      За інформацією видання, ще 3 села в Жашківському районі готують документи на перехід із УПЦ МП до ПЦУ.

      Нагадаємо, протягом 2 тижнів після об'єднавчого Собору до ПЦУ вирішили перейти понад 20 парафій на чолі зі своїми священиками. Окрім того, в інтернеті створили онлайн-карту, на якій позначені громади, що перейшли під юрисдикцію Православної церкви України від УПЦ Московського патріархату.

      Як створювалась Православна церква України? 9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й надали дозвіл на створення Єдиної помісної церкви.

      15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков у Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Православна церква України. Предстоятелем ПЦУ став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. А кафедральним собором ПЦУ стане Михайлівський Золотоверхий собор у Києві.

      Після створення ПЦУ під її юрисдикцію почали переходити парафії храмів УПЦ МП. В Україні також схвалили закон, згідно з яким, протягом 3 місяців УПЦ МП повинна перейменуватися на Російську православну церкву.

      де ще громади перейшли від упц мп до пцу:
      Теги: Новини України Релігія УПЦ МП Православна церква України Новини Черкас
      Джерело: 24 Канал
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