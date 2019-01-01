На Черкащині перша громада УПЦ МП перейшла до Православної церкви України

Релігійна громада УПЦ Московського патріархату села Скибин Жашківського району першою на Черкащині перейшла під юрисдикцію Православної церкви України.

Про це повідомляє "Сіверщина".

Усі присутні на церковних зборах у Скибині висловилися за вихід із Московського патріархату. Мова богослужіння у храмі поки що залишиться церковнослов'янською, але невдовзі, за наполяганням парафіян, вже служитимуть і українською.

Читайте також: "Історична подія": Варфоломій зробив важливу заяву про надання автокефалії Україні

До слова, у Скибині живуть 2 тисячі людей, більшість – парафіяни храму Святої великомучениці Параскеви.

За інформацією видання, ще 3 села в Жашківському районі готують документи на перехід із УПЦ МП до ПЦУ.

Нагадаємо, протягом 2 тижнів після об'єднавчого Собору до ПЦУ вирішили перейти понад 20 парафій на чолі зі своїми священиками. Окрім того, в інтернеті створили онлайн-карту, на якій позначені громади, що перейшли під юрисдикцію Православної церкви України від УПЦ Московського патріархату.

Як створювалась Православна церква України? 9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й надали дозвіл на створення Єдиної помісної церкви.



15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков у Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Православна церква України. Предстоятелем ПЦУ став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. А кафедральним собором ПЦУ стане Михайлівський Золотоверхий собор у Києві.



Після створення ПЦУ під її юрисдикцію почали переходити парафії храмів УПЦ МП. В Україні також схвалили закон, згідно з яким, протягом 3 місяців УПЦ МП повинна перейменуватися на Російську православну церкву.