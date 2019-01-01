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      В Черкасской области первая община УПЦ МП перешла к Православной церкви Украины

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      В Черкасской области первая община УПЦ МП перешла к Православной церкви Украины
      В Черкасской области первая община УПЦ МП перешла к Православной церкви Украины / Иллюстративное фото

      Религиозная община УПЦ Московского патриархата села Скибин Жашковского района первой в Черкасской области перешла под юрисдикцию Православной церкви Украины.

      Об этом сообщает "Сиверщина".

      Все присутствующие на церковных собраниях в Скибине высказались за выход из Московского патриархата. Язык богослужения в храме пока останется на церковнославянском, но вскоре, по настоянию прихожан, уже будут служить и на украинском.

      Читайте также: "Историческое событие": Варфоломей сделал важное заявление о предоставлении автокефалии Украине

      К слову, в Скибине живут 2 тысячи человек, большинство – прихожане храма Святой великомученицы Параскевы.

      По информации издания, еще 3 села в Жашковском районе готовят документы на переход из УПЦ МП в ПЦУ.

      Напомним, в течение 2 недель после объединительного Собора в ПЦУ решили перейти более 20 приходов во главе со своими священниками. Кроме того, в интернете создали онлайн-карту, на которой обозначены общины, которые перешли под юрисдикцию Православной церкви Украины от УПЦ Московского патриархата.

      Как создавалась Православная церковь Украины?
      9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланцев патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Именно по результатам их отчета, Украине и предоставили разрешение на создание Единой поместной церкви.

      15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Православная церковь Украины. Предстоятелем ПЦУ стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. А кафедральным собором ПЦУ станет Михайловский Златоверхий собор в Киеве.

      После создания ПЦУ под юрисдикцию начали переходить приходы храмов УПЦ МП. В Украине также одобрили закон, согласно которому в течение 3 месяцев УПЦ МП должна переименоваться на Русскую православную церковь.

      ГДЕ ЕЩЕ ОБЩИНЫ ПЕРЕШЛИ ОТ УПЦ МП В ПЦУ:

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      Теги: Новости Украины Новости Черкасс Православная церковь Украины УПЦ МП Религия
      Источник: 24 Канал
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