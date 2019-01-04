Російська православна церква і надалі існуватиме в Україні, ми не проти, – Епіфаній

Російська православна церква продовжить існувати в Україні, і буде багато охочих у ній залишитись. Православна церква України у них на шляху не стоятиме, проте її двері будуть відкритими для громади.

Про це заявив предстоятель незалежної Православної церкви України митрополит Епіфаній в інтерв’ю Deutsche Welle.

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Така позиція митрополита ґрунтується на тому, що всі віряни повинні добровільно обирати свій релігійний центр.

Ми розуміємо, що в Україні буде в подальшому існувати Російська Православна Церква і буде багато бажаючих залишатись там. Але ми проти цього нічого не маємо. Архієрей з єпархією чи священник з громадою повинні визначитися. Якщо вони на загальних зборах вирішують, що хочуть добровільно долучитися до новоствореної ПЦУ, відповідно звертаються до нас, і ми приймаємо їх вже у нашу структуру єдиної ПЦУ,

– зазначив Епіфаній.

Предстоятель ПЦУ наголосив, що двері незалежної Української церкви відкриті для всіх.

"Ми запрошуємо всіх представників, які зараз перебувають в лоні Російської Православної Церкви, щоб вони приєдналися до незалежної ПЦУ. Якщо говорити про певну стратегію, то вона повинна будуватися на євангельських засадах любові, миру, порозуміння, братської взаємоповаги", – додав митрополит.

Наразі Православна церква України має близько 7 тисяч парафій. Протягом 2 тижнів після об'єднавчого Собору до ПЦУ вирішили перейти понад 20 парафій УПЦ МП на чолі зі своїми священиками. Окрім того, в інтернеті створили онлайн-карту, на якій позначені громади, що перейшли під юрисдикцію Православної церкви України від УПЦ Московського патріархату.