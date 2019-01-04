10:44
4 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РІЗДВО ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Ліки для Путіна. Дволикий Бриль-Янус російської журналістики
      Вєсті Кремля
      16:40, 3 січня
      Вєсті.UA. Жир: Повернення джедаїв або Пророцтво про Насірова. Савченко і "золоте руно"
      Вєсті.UA
      18:37, 3 січня
      Безкарність, чорні реєстратори, ректори-бізнесмени та зради: найкорупційніші тренди 2018 року
      ЦРУ
      09:00, 28 грудня 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Алкоголізація, або Як спивали людей у Союзі
      Згадати все
      22:52, 28 грудня 2018
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РІЗДВО ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Російська православна церква і надалі існуватиме в Україні, ми не проти, – Епіфаній

      175 Читать новость на русском
      Митрополит Епіфаній
      Митрополит Епіфаній / Соцмережі

      Російська православна церква продовжить існувати в Україні, і буде багато охочих у ній залишитись. Православна церква України у них на шляху не стоятиме, проте її двері будуть відкритими для громади.

      Про це заявив предстоятель незалежної Православної церкви України митрополит Епіфаній в інтерв’ю Deutsche Welle.

      Читайте також:   Коли Варфоломій може приїхати в Україну: відповідь Епіфанія

      Така позиція митрополита ґрунтується на тому, що всі віряни повинні добровільно обирати свій релігійний центр.

      Ми розуміємо, що в Україні буде в подальшому існувати Російська Православна Церква і буде багато бажаючих залишатись там. Але ми проти цього нічого не маємо. Архієрей з єпархією чи священник з громадою повинні визначитися. Якщо вони на загальних зборах вирішують, що хочуть добровільно долучитися до новоствореної ПЦУ, відповідно звертаються до нас, і ми приймаємо їх вже у нашу структуру єдиної ПЦУ,
      – зазначив Епіфаній.

      Предстоятель ПЦУ наголосив, що двері незалежної Української церкви відкриті для всіх. 

      "Ми запрошуємо всіх представників, які зараз перебувають в лоні Російської Православної Церкви, щоб вони приєдналися до незалежної ПЦУ. Якщо говорити про певну стратегію, то вона повинна будуватися на євангельських засадах любові, миру, порозуміння, братської взаємоповаги", – додав митрополит.

      Наразі Православна церква України має близько 7 тисяч парафій. Протягом 2 тижнів після об'єднавчого Собору до ПЦУ вирішили перейти понад 20 парафій УПЦ МП на чолі зі своїми священиками. Окрім того, в інтернеті створили онлайн-карту, на якій позначені громади, що перейшли під юрисдикцію Православної церкви України від УПЦ Московського патріархату.

      ГРОМАДИ УПЦ МП ПЕРЕХОДЯТЬ ДО ПЦУ: ХРОНІКА ОСТАННІХ ПОДІЙ
      Теги: Новини України Православна церква України Епіфаній УПЦ МП
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Президент запросив ОБСЄ проконтролювати дотримання режиму припинення вогню
       15 лютого 2015 , 00:37
      Дніпропетровськ: В урну вкинули пачку бюлетенів (Відео)
       28 жовтня 2012 , 20:18 5
      Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Україна втратила одного представника, 8 місце в рейтингу під загрозою
       17 серпня 2018 , 10:50
      45 млн євро на трьох: стали відомі найдорожчі українські футболісти
       23 грудня 2018 , 15:38
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук