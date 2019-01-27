18:43
27 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ НЕГОДА В УКРАЇНІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Друзі Путіна. Чим дивують ЗМІ Росії
      Вєсті Кремля
      20:18, 26 січня
      Вєсті.UA. Жир: Небезпечні цукерки від Порошенка. Політичний шлях Вакарчука
      Вєсті.UA
      19:44, 26 січня
      Всі знають, та нічого не роблять: як на Харківщині нахабно розкрадають десятки гектарів лісу
      ЦРУ
      09:00, 25 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Відрядження в епоху дефіциту
      Згадати все
      22:21, 25 січня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ НЕГОДА В УКРАЇНІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА

      Скільки парафій має Московський патріархат в Україні

      8381 Читать новость на русском
      Московський патріархат має близько 10 тисяч парафій в Україні
      Московський патріархат має близько 10 тисяч парафій в Україні / Фото з відкритих джерел

      Українська православна церква Московського патріархату налічує понад 12 тисяч офіційно зареєстрованих парафій в Україні, проте реальна їх кількість є меншою, і сягає близько 10 тисяч.

      Серед громад УПЦ МП є "живі парафії, а є не живі парафії", розповів архієрей Православної церкви України Олександр Драбинко в інтерв'ю "Прямому".

      Читайте також: "За вуха нікого тягнути не будемо": Порошенко розповів про своє ставлення до парафіян УПЦ МП

      "Ми маємо на увазі те, що реєструються статути парафій паралельно з існуючими Київського патріархату або Греко-католицької церкви. І вони можуть бути зареєстровані для 10 чоловік: коли збирається десятка так звана, община, реєструє статут, і вона на папері існує як штатна одиниця, але вона може не мати священика. Вона може бути просто зареєстрована за юридичною адресою", – пояснив архієрей.

      Тому, реальна кількість парафій Московського патріархату в Україні є меншою від кількості офіційно зареєстрованих.

      Ми можемо говорити чітко про 9-10 тисяч реальних парафій сьогодні в Українській православній церкві Московського патріархату,
      – додав Драбинко.

      Читайте також: Як церквою Московського патріархату керують з Росії: докази від журналістів 24 каналу

      Як змінилася кількість парафій УПЦ МП після створення Православної церкви України:

      – 15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков у єдину помісну незалежну церкву – Православну церкву України. 6 січня ПЦУ офіційно отримала Томос про автокефалію від Вселенського патріарха Варфоломія.

      – До 20 березня УПЦ МП повинна перейменуватися на Російську православну церкву.

      – Після створення ПЦУ під її юрисдикцію почали переходити парафії храмів УПЦ МП. Загалом Московський патріархат вже покинули понад 120 парафій, які приєдналися до Православної церкви України.

      як розгортаються події навколо переходу парафій УпЦ МП до пцу: хроніка
      Теги: Новини України Новини політики Православна церква України Релігія УПЦ МП
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Для чого Росії "Північний потік-2" та на чию підтримку може сподіватися Україна
      сьогодні , 18:00 Для чого Росії "Північний потік-2" та на чию підтримку може сподіватися Україна
      Віталій Дейнега 238
      Избирателям нужно быть осторожными: чего ждет "Газпром" от выборов в Украине
      сьогодні , 17:00 Избирателям нужно быть осторожными: чего ждет "Газпром" от выборов в Украине
      Сергій Фурса 496
      Голокост і Голодомор: як спрацьовує інстинкт "Ніколи знову" в українців і євреїв
      сьогодні , 16:03 Голокост і Голодомор: як спрацьовує інстинкт "Ніколи знову" в українців і євреїв
      Борис Немировський 546
      Чому "Народний фронт" почав підтримувати Юлію Тимошенко
      сьогодні , 15:30 Чому "Народний фронт" почав підтримувати Юлію Тимошенко
      Сергій Лещенко 2132
      З днем народження, Уле, або Як втілювати дитячі мрії
      сьогодні , 15:03 З днем народження, Уле, або Як втілювати дитячі мрії
      Наталя Сколоздра 130
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Що зникло з Києво-Печерської лаври: з’явились деталі
       11 січня , 20:53
      Які контракти на транзит газу до Європи вигідні Україні
       23 січня , 07:02
      Екс-форвард збірної України відзначився черговим голом – він серед найкращих снайперів іноземного чемпіонату
       3 грудня 2018 , 13:00
      Шахраї пропонують допомогу у розмитненні "євроблях"
       3 грудня 2018 , 16:54
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук