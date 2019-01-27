Скільки парафій має Московський патріархат в Україні

Українська православна церква Московського патріархату налічує понад 12 тисяч офіційно зареєстрованих парафій в Україні, проте реальна їх кількість є меншою, і сягає близько 10 тисяч.

Серед громад УПЦ МП є "живі парафії, а є не живі парафії", розповів архієрей Православної церкви України Олександр Драбинко в інтерв'ю "Прямому".

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"Ми маємо на увазі те, що реєструються статути парафій паралельно з існуючими Київського патріархату або Греко-католицької церкви. І вони можуть бути зареєстровані для 10 чоловік: коли збирається десятка так звана, община, реєструє статут, і вона на папері існує як штатна одиниця, але вона може не мати священика. Вона може бути просто зареєстрована за юридичною адресою", – пояснив архієрей.

Тому, реальна кількість парафій Московського патріархату в Україні є меншою від кількості офіційно зареєстрованих.

Ми можемо говорити чітко про 9-10 тисяч реальних парафій сьогодні в Українській православній церкві Московського патріархату,

– додав Драбинко.

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Як змінилася кількість парафій УПЦ МП після створення Православної церкви України:

– 15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков у єдину помісну незалежну церкву – Православну церкву України. 6 січня ПЦУ офіційно отримала Томос про автокефалію від Вселенського патріарха Варфоломія.

– До 20 березня УПЦ МП повинна перейменуватися на Російську православну церкву.

– Після створення ПЦУ під її юрисдикцію почали переходити парафії храмів УПЦ МП. Загалом Московський патріархат вже покинули понад 120 парафій, які приєдналися до Православної церкви України.