23:01
14 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПОЖЕЖА НА ХІМЗАВОДІ В КАЛУШІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТОМОС
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Рух "Геї за Путіна" підбирається до тіла кумира. Т-34 – "новітні" російські танки
      Вєсті Кремля
      21:11, сьогодні
      Вєсті.UA: Чи потрібна Медведчуку пересадка мозку. Закон про секс
      Вєсті.UA
      19:40, сьогодні
      На які дурощі "Укрзалізниця" спускає мільйони: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 11 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Українські музичні кліпи. Частина 1
      Згадати все
      12:18, 12 січня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПОЖЕЖА НА ХІМЗАВОДІ В КАЛУШІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТОМОС

      Втримати будь-якою ціною: як Московський патріархат возить у села "церковних тітушок"

      117 Читать новость на русском

      Втримати церкву будь-якою ціною намагаються священики Московського патріархату по всій країні. Усе більше парафій приєднуються до новоствореної української церкви. Тож настоятелі московських храмів прагнуть втримати людей усіма методами.

      Вони вдаються до хитрощів, погроз та навіть політичних прийомів. 

      Читайте також: "За вуха нікого тягнути не будемо": Порошенко розповів про своє ставлення до парафіян УПЦ МП

      Священики Московського патріархату підвозять у села підставних парафіян, які виступають проти новоствореної української церкви.

      Село Ворсівка на Житомирщині

      Священик Московського патріархату намагався проникнути у храм у селі Ворсівка на Житомирщині. Йшов на службу, хоч громада його бачити не хотіла.

      Читайте також: На Житомирщині громада не впустила священиків УПЦ МП до храму, розгорівся конфлікт: фото, відео

      Напередодні віряни одноголосно проголосували за перехід до новоствореної Православної церкви України. Однак, священик все ж таки почав службу на вулиці. Люди ж перебивали його, співаючи гімн. Парафіяни зізнаються, що довго терпіли розповіді проросійського настоятеля їх храму про громадянську війну на Сході та постійні молитви за Московського патріарха Кирила. Сьогодні ж церква стоїть опечатана. Місцеві бояться, аби колишній настоятель не вивіз із храму цінні ікони та інше майно.

      ворсівка житомир переххід до пцу

      Село Суховоля на Волині

      Не потрапив на роботу вчора і предстоятель Свято-Михайлівського храму в селі Суховоля, що на Волині. Селяни зустріли священика під церквою колядками і заявили: впустять всередину, лише якщо той разом із усіма перейде до лав УПЦ. За кілька хвилин до подвір’я церкви з’їхалась уся верхівка Московського патріархату на Волині. Намагалися переконати селян змінити рішення.

      Читайте також: Що робити священикам УПЦ МП, яких віряни не пускають до храмів: у Порошенка дали пораду

      Втім люди московських священиків до церкви так і не впустили. Молебень відслужив священик УПЦ Андрій Закидальський. Настоятеля ж храму призначать впродовж тижня.

      перехід до пцу на волині в селі суховоля
      Селяни зустріли священика під церквою колядками

      Село Лукашівка на Вінничині

      А ось на Вінничині московські священики влаштували справжні релігійні каруселі. У селі Лукашівка під час голосування про приєднання до української церкви, священики привезли до села "заїжджих" парафіян з околиць. Більше того, запропонували висловили недовіру лічильній комісії.

      Читайте також: На Вінниччині священики УПЦ МП позвозили підставних вірян, аби зірвати перехід до ПЦУ

      Свого таки домоглись – виборчий процес зірвали. І обидві сторони вже заявили, що просто так церкву та майно в ній віддавати не збираються. Тож відразу в двох парафіях почали готуватися до судових процесів.

      перехід до пцу лукашівка
      "Заїжджі" парафіяни голосують проти переходу до ПЦУ

      Але попри такий спротив все більше громад приєднуються до православної церкви України. Зараз таких приблизно півсотні,
      їз можна побачити на онлайн-карті. У міністерстві культури підрахували, що до новоствореної православної церкви можуть приєднатися приблизно половини парафії російської. Для того, щоб московські священики процес не зривали, треба, щоб був чіткий механізм переходу. Відповідний законопроект уже зареєстрували у парламенті.

      Як відбувався процес отримання Україною Томосу?19 квітня Верховна Рада схвалила постанову про звернення президента Петра Порошенка до Вселенського патріарха Варфоломія щодо надання автокефалії Українській православній церкві. Згодом Вселенський Патріархат розпочав всі відповідні процедури.

      Так, на початку вересня Вселенський патріархат у межах підготовки до надання автокефалії Православній церкві в Україні призначив своїх екзархів (повірених) у Києві. Згодом вони їздили по українських церквах і розмовляли зі священиками.

      У жовтні у Стамбулі відбулося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт вищезазначених екзархів. Саме за результатами їхнього звіту Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.

      11 жовтня синод Вселенського патріархату у Стамбулі ухвалив рішення щодо надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві. На засіданні Синоду також було ухвалене рішення про зняття анафеми з патріарха УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української православної автокефальної церкви Макарія та визнання їх канонічними.

      16 жовтня Президент України Петро Порошенко запропонував передати Андріївську церкву у Києві як символічний жест у постійне користування Вселенському патріархові. За його словами, таке рішення погоджено з церковними ієрархами та буде сприяти прискоренню отримання Томосу про автокефалію української православної церкви.

      15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Православна церква України. Предстоятелем ПЦУ став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній: його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі. Кафедральним собором Православної церкви України став Михайлівський Золотоверхий собор.

      5 січня Вселенський патріарх Варфоломій підписав Томос про автокефалію єдиної Православної церкви України. Церемонія підписання Томосу відбулася в патріаршому храмі Святого Георгія на території Вселенського патріархату в Стамбулі.

      6 січня історичний документ від Варфоломія офіційно отримала ПЦУ. Церемонія вручення відбулась на божественній літургії, яку спільно правили патріарх Варфоломій і предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній.

      Україна отримала Томос про автокефалію ПЦУ: дивіться відео

       

      Теги: Новини України УПЦ МП Православна церква України Релігія Україна – Росія Новини Житомира Волинь Вінниця
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      "Наш парнишка" Дональд Трамп – российский шпион
      сьогодні , 23:00 "Наш парнишка" Дональд Трамп – российский шпион
      Іван Яковина 2
      Головні новини 14 січня: пожежа у Києво-печерській лаврі і зухвале вбивство мера Гданська
      сьогодні , 22:13 Головні новини 14 січня: пожежа у Києво-печерській лаврі і зухвале вбивство мера Гданська
      1644
      Війна – це не тільки втрати: про фронт і кохання
      сьогодні , 22:02 Війна – це не тільки втрати: про фронт і кохання
      Повернись живим 122
      Топ-8 найграндіозніших торговельних центрів світу
      сьогодні , 20:33 Топ-8 найграндіозніших торговельних центрів світу
      Наталія Печерська 1865
      Згода на секс це: міфи про добровільний дозвіл в малюнках
      сьогодні , 20:01 Згода на секс це: міфи про добровільний дозвіл в малюнках
      Ірина Поліщук 3512
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук