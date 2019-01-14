Втримати будь-якою ціною: як Московський патріархат возить у села "церковних тітушок"

Втримати церкву будь-якою ціною намагаються священики Московського патріархату по всій країні. Усе більше парафій приєднуються до новоствореної української церкви. Тож настоятелі московських храмів прагнуть втримати людей усіма методами.

Вони вдаються до хитрощів, погроз та навіть політичних прийомів.

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Священики Московського патріархату підвозять у села підставних парафіян, які виступають проти новоствореної української церкви.

Село Ворсівка на Житомирщині

Священик Московського патріархату намагався проникнути у храм у селі Ворсівка на Житомирщині. Йшов на службу, хоч громада його бачити не хотіла.

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Напередодні віряни одноголосно проголосували за перехід до новоствореної Православної церкви України. Однак, священик все ж таки почав службу на вулиці. Люди ж перебивали його, співаючи гімн. Парафіяни зізнаються, що довго терпіли розповіді проросійського настоятеля їх храму про громадянську війну на Сході та постійні молитви за Московського патріарха Кирила. Сьогодні ж церква стоїть опечатана. Місцеві бояться, аби колишній настоятель не вивіз із храму цінні ікони та інше майно.

Село Суховоля на Волині

Не потрапив на роботу вчора і предстоятель Свято-Михайлівського храму в селі Суховоля, що на Волині. Селяни зустріли священика під церквою колядками і заявили: впустять всередину, лише якщо той разом із усіма перейде до лав УПЦ. За кілька хвилин до подвір’я церкви з’їхалась уся верхівка Московського патріархату на Волині. Намагалися переконати селян змінити рішення.

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Втім люди московських священиків до церкви так і не впустили. Молебень відслужив священик УПЦ Андрій Закидальський. Настоятеля ж храму призначать впродовж тижня.



Селяни зустріли священика під церквою колядками

Село Лукашівка на Вінничині

А ось на Вінничині московські священики влаштували справжні релігійні каруселі. У селі Лукашівка під час голосування про приєднання до української церкви, священики привезли до села "заїжджих" парафіян з околиць. Більше того, запропонували висловили недовіру лічильній комісії.

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Свого таки домоглись – виборчий процес зірвали. І обидві сторони вже заявили, що просто так церкву та майно в ній віддавати не збираються. Тож відразу в двох парафіях почали готуватися до судових процесів.



"Заїжджі" парафіяни голосують проти переходу до ПЦУ

Але попри такий спротив все більше громад приєднуються до православної церкви України. Зараз таких приблизно півсотні,

їз можна побачити на онлайн-карті. У міністерстві культури підрахували, що до новоствореної православної церкви можуть приєднатися приблизно половини парафії російської. Для того, щоб московські священики процес не зривали, треба, щоб був чіткий механізм переходу. Відповідний законопроект уже зареєстрували у парламенті.

Як відбувався процес отримання Україною Томосу?19 квітня Верховна Рада схвалила постанову про звернення президента Петра Порошенка до Вселенського патріарха Варфоломія щодо надання автокефалії Українській православній церкві. Згодом Вселенський Патріархат розпочав всі відповідні процедури.



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Україна отримала Томос про автокефалію ПЦУ: дивіться відео