На Вінниччині священики УПЦ МП позвозили підставних вірян, аби зірвати перехід до ПЦУ

На Вінниччині священики Московського патріархату завадили привезти до села Лукашівка "заїжджих" парафіян з околиць. Таким чином представники Московської церкви в Україні завадили місцевим жителям проголосувати за перехід до ПЦУ.

Про це повідомляє ТСН.

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Так, під час зборів місцеві жителі мали вирішити питання про приєднання до Православної церкви України. Напередодні селяни висловили недовіру місцевому панотцю за його небажання приєднуватись до помісної церкви і заблокували двері храму.

Однак прихильники РПЦ в Україні на підтримку місцевому батюшці привезли "заїжджих" парафіян.

Зрештою, настоятель церкви від Московського патріархату виступив проти лічильної комісії та запропонував голосувати руками. На цьому збори закривають – настоятель оголошує, що громада залишається в Московському патріархаті.

Тут більшість людей була, які не проживають в Лукашівці, які приїхали, ми вперше їх бачимо,

– зазначають жителі Лукашівки.

Попри це жителі Лукашівки, що залишилися після зборів, уже під протокол голосують за приєднання до української помісної церкви.

"До цього зборів не було, створили балаган, щоб зірвати збори. Всі рішення передадуться до обласної адміністрації в відділ у справах релігій", – розповідає секретар Вінницької єпархії Православної церкви України Владислав Демченко.

Обидві сторони вже заявили, що просто так церкву та майно в ній віддавати не збираються. Тож відразу в двох парафіях почали готуватися до судових процесів.

До слова, громади по всій Україні все активніше відповідають священикам УПЦ МП, які не хочуть переходити до ПЦУ. Так, нещодавно у селі Красноволя Маневицького району Волині громада, яка перейшла до Православної церкви України, не пустила до Свято-Михайлівського храму єпископа УПЦ МП Нафанаїла та інших священиків, які підпорядковуються Московському патріархату.



У селі Ворсівка Житомирської області прихильники ПЦУ заблокували вхід до церкви священникам УПЦ МП. Раніше громада села на загальних зборах вирішила, що переходитиме до Православної церкви України.

Нагадаємо, наразі Православна церква України має близько 7 тисяч парафій. Після Об'єднавчого собору, який відбувся 15 грудня, до ПЦУ вирішили перейти вже понад 40 парафій УПЦ МП на чолі зі своїми священиками. До слова, в інтернеті створили онлайн-карту, на якій позначено громади, що перейшли під юрисдикцію Православної церкви України від УПЦ Московського патріархату.



Натомість в УПЦ МП вже встигли заявити, що спільних з Православною церквою України богослужінь проводити не будуть. При цьому після надання ПЦУ Томосу в Московському патріархаті не бачать "майданчика для діалогу".

Як відбувався процес отримання Україною Томосу?19 квітня Верховна Рада схвалила постанову про звернення президента Петра Порошенка до Вселенського патріарха Варфоломія щодо надання автокефалії Українській православній церкві. Згодом Вселенський Патріархат розпочав всі відповідні процедури.



Так, на початку вересня Вселенський патріархат у межах підготовки до надання автокефалії Православній церкві в Україні призначив своїх екзархів (повірених) у Києві.Згодом вони їздили по українських церквах і розмовляли зі священиками.



У жовтні у Стамбулі відбулося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт вищезазначених екзархів. Саме за результатами їхнього звіту Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.



11 жовтня синод Вселенського патріархату у Стамбулі ухвалив рішення щодо надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві. На засіданні Синоду також було ухвалене рішення про зняття анафеми з партріарха УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української православної автокефальної церкви Макарія та визнання їх канонічними.



16 жовтня Президент України Петро Порошенко запропонував передати Андріївську церкву у Києві як символічний жест у постійне користування Вселенському патріархові. За його словами, таке рішення погоджено з церковними ієрархами та буде сприяти прискоренню отримання Томосу про автокефалію української православної церкви.



15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Православна церква України. Предстоятелем ПЦУ став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній: його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі. Кафедральним собором Православної церкви України став Михайлівський Золотоверхий собор.



5 січня Вселенський патріарх Варфоломій підписав Томос про автокефалію єдиної Православної церкви України. Церемонія підписання Томосу відбулася в патріаршому храмі Святого Георгія на території Вселенського патріархату в Стамбулі.



6 січня історичний документ від Варфоломія офіційно отримала ПЦУ. Церемонія вручення відбулась на божественній літургії, яку спільно правили патріарх Варфоломій і предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній.

Україна отримала Томос про автокефалію ПЦУ: дивіться відео