17:42
13 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ТОМОС ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КІР ДЖЕФФ БЕЗОС
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін та яйця. Шпигун-артилерист
      Вєсті Кремля
      19:25, 12 січня
      Вєсті.UA. Жир: Сюрприз під ялинку. Релігійна отвєточка Ляшка
      Вєсті.UA
      18:48, 12 січня
      На які дурощі "Укрзалізниця" спускає мільйони: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 11 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Українські музичні кліпи. Частина 1
      Згадати все
      12:18, 12 січня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ТОМОС ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КІР ДЖЕФФ БЕЗОС

      "Остання спроба залишити громаду в РПЦ не вдалася": віряни не допустили до храму єпископа УПЦ МП

      3566 Читать новость на русском
      Єпископа Нафанаїла з УПЦ МП не пустили до храму
      Єпископа Нафанаїла з УПЦ МП не пустили до храму / Фото з відкритих джерел

      У селі Красноволя Маневицького району Волині громада, яка перейшла до Православної церкви України, не пустила до Свято-Михайлівського храму єпископа УПЦ МП Нафанаїла та інших священиків, які підпорядковуються Московському патріархату.

      Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook голова Маневицької районної державної адміністрації Андрій Линдюк.

      Читайте також: На Волині УПЦ МП покарала священика, бо він підтримав ПЦУ

      Він зазначив, що шанує усі конфесії і у рамках закону допомагатиме функціонуванню їхніх осередків на території підвідомчого району.

      Але якщо церква має свій центр управління у Москві, зокрема в Кремлі, то про це потрібно прямо говорити людям. І тим, хто бажає служити чи молитись саме в такій Церкві, ніхто не буде перешкоджати,
      – заявив Линдюк.

      Він розповів, що у село, громада якого здійснила перехід до Православної церкви України, приїхав "єпископ Волинський УПЦ (РПЦ) Нафанаїл з іншими священиками, я так розумію, щоб показати, що ніякого переходу нема". Але їх у храм місцеві жителі не допустили. "Отже, остання спроба залишити громаду в Російській православній церкві не вдалася", – написав чиновник.

      Нагадаємо, раніше 24 канал писав, що у селі Красноволя Маневицького району Волині парафіяни місцевого храму УПЦ Московського патріархату проголосували за перехід до Православної церкви України. За таку ініціативу підписалися майже 90% селян.

      Як створювалась Православна церква України? 9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й надали дозвіл на створення Єдиної помісної церкви.

      15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков у Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Православна церква України. Предстоятелем ПЦУ став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. А кафедральним собором ПЦУ стане Михайлівський Золотоверхий собор у Києві.

      Після створення ПЦУ під її юрисдикцію почали переходити парафії храмів УПЦ МП. В Україні також схвалили закон, згідно з яким, протягом трьох місяців УПЦ МП повинна перейменуватися на Російську православну церкву.

      Теги: Новини України УПЦ МП Православна церква України Релігія Новини Луцька
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Сучасне кобзарство: історія унікального музиканта і майстра з Харкова
      сьогодні , 17:01 Сучасне кобзарство: історія унікального музиканта і майстра з Харкова
      Ukrainer 189
      6 текстів щедрівок для дітей українською мовою
      сьогодні , 16:07 6 текстів щедрівок для дітей українською мовою
      44448
      Топ-10 найбільш очікуваних споруд 2019 року
      сьогодні , 16:01 Топ-10 найбільш очікуваних споруд 2019 року
      Наталя Сколоздра 625
      Під патронатом Кремля: як Бойко та Порошенко створюють нові схеми для корупційного заробітку
      сьогодні , 14:00 Під патронатом Кремля: як Бойко та Порошенко створюють нові схеми для корупційного заробітку
      Сергій Лещенко 1001
      Жити в борг було легко, або Не заздрю наступному Президенту України
      сьогодні , 13:00 Жити в борг було легко, або Не заздрю наступному Президенту України
      Артем Овдієнко 1362
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Лише 12,5 % українців хоче приєднатись до Росії, – опитування
       11 березня 2014 , 08:22
      Активісти запалили вогнища та розклали шини біля ОДА в Сумах
      16 березня 2017 , 04:14
      Український захисник дебютує в сезоні за іспанський клуб
       13 вересня 2018 , 22:35
      Київ серйозно підготувався до снігопадів
       26 жовтня 2018 , 16:06
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук