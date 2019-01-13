"Остання спроба залишити громаду в РПЦ не вдалася": віряни не допустили до храму єпископа УПЦ МП

У селі Красноволя Маневицького району Волині громада, яка перейшла до Православної церкви України, не пустила до Свято-Михайлівського храму єпископа УПЦ МП Нафанаїла та інших священиків, які підпорядковуються Московському патріархату.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook голова Маневицької районної державної адміністрації Андрій Линдюк.

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Він зазначив, що шанує усі конфесії і у рамках закону допомагатиме функціонуванню їхніх осередків на території підвідомчого району.

Але якщо церква має свій центр управління у Москві, зокрема в Кремлі, то про це потрібно прямо говорити людям. І тим, хто бажає служити чи молитись саме в такій Церкві, ніхто не буде перешкоджати,

– заявив Линдюк.

Він розповів, що у село, громада якого здійснила перехід до Православної церкви України, приїхав "єпископ Волинський УПЦ (РПЦ) Нафанаїл з іншими священиками, я так розумію, щоб показати, що ніякого переходу нема". Але їх у храм місцеві жителі не допустили. "Отже, остання спроба залишити громаду в Російській православній церкві не вдалася", – написав чиновник.

Нагадаємо, раніше 24 канал писав, що у селі Красноволя Маневицького району Волині парафіяни місцевого храму УПЦ Московського патріархату проголосували за перехід до Православної церкви України. За таку ініціативу підписалися майже 90% селян.

Як створювалась Православна церква України? 9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й надали дозвіл на створення Єдиної помісної церкви.



15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков у Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Православна церква України. Предстоятелем ПЦУ став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. А кафедральним собором ПЦУ стане Михайлівський Золотоверхий собор у Києві.



Після створення ПЦУ під її юрисдикцію почали переходити парафії храмів УПЦ МП. В Україні також схвалили закон, згідно з яким, протягом трьох місяців УПЦ МП повинна перейменуватися на Російську православну церкву.