"Последняя попытка оставить общину в РПЦ не удалась": верующие не пустили в храм епископа УПЦ МП

В селе Красноволя Маневицкого района Волыни община, которая перешла к Православной церкви Украины, не пустила в Свято-Михайловский храм епископа УПЦ МП Нафанаила и других священников, которые подчиняются Московскому патриархату.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook председатель Маневицкой районной государственной администрации Андрей Линдюк.

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Он отметил, что чтит все конфессии и в рамках закона будет помогать функционированию их ячеек на территории подведомственного района.

Но если церковь имеет свой центр управления в Москве, в частности в Кремле, то об этом нужно прямо говорить людям. И тем, кто желает служить или молиться именно в такой Церкви, никто не будет препятствовать,

– заявил Линдюк.

Он рассказал, что в село, община которого осуществила переход к Православной церкви Украины, приехал "епископ Волынский УПЦ (РПЦ) Нафанаил с другими священниками, я так понимаю, чтобы показать, что никакого перехода нет". Но их в храм местные жители не допустили. "Итак, последняя попытка оставить общину в Русской православной церкви не удалась", – написал чиновник.

Напомним, ранее 24 канал писал, что в селе Красноволя Маневицкого района Волыни прихожане местного храма УПЦ Московского патриархата проголосовали за переход к Православной церкви Украины. За такую инициативу подписались почти 90% крестьян.

Как создавалась Православная церковь Украины? 9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Именно по результатам их отчета, Украине и предоставили разрешение на создание Единой поместной церкви.



15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Православная церковь Украины. Предстоятелем ПЦУ стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. А кафедральным собором ПЦУ станет Михайловский Златоверхий собор в Киеве.



После создания ПЦУ под ее юрисдикцию начали переходить приходы храмов УПЦ МП. В Украине также одобрили закон, согласно которому, в течение трех месяцев УПЦ МП должна переименоваться в Русскую православную церковь.