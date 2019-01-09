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      На Волыни УПЦ МП наказала священника, потому что он поддержал ПЦУ

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      Волынскому священнику запретили служить из-за поддержки Томоса
      Волынскому священнику запретили служить из-за поддержки Томоса / Фото из открытых источников

      На Волыни предстоятель Свято-Рождество-Богородичного храма села Мерва Гороховского района Волынской области Павел Клицук решил присоединиться к Православной Церкви Украины. Из-за этого в тамошней епархии УПЦ МП ему отомстили – запретили нести службу.

      Об этом сообщает местное издание ВолыньPost.

      Читайте также: Первая на Ровненщине: от Московского патриархата ушел еще один приход

      Так, управляющий Волынской епархией УПЦ МП епископ Волынский и Луцкий Нафанаил обвинил священника в "уклонении в раскол и грубом нарушении присяги священнослужителя".

      Поскольку ПЦУ пока не создана как юридическое лицо, то я не знаю, куда он хотел присоединиться. Но так как одним из связывающих звеньев с ПЦУ является Киевский патриархат, то, наверное, к Киевскому патриархату. Лично он заявил, что за богослужениями молится за Эпифания и Нафанаила,
      – утверждает спикер Волынской епархии УПЦ МП Олег Точинский.

      Он также заявил, что это причина для того, чтобы запретить священнику совершать службу.

      К слову, сейчас Православная церковь Украины имеет около 7 тысяч приходов. После Объединительного собора, который состоялся 15 декабря, в ПЦУ решили перейти уже более 40 приходов УПЦ МП во главе со своими священниками. К слову, в интернете создали онлайн-карту, на которой обозначены общины, которые перешли под юрисдикцию Православной церкви от УПЦ Московского патриархата.

      Между тем в УПЦ МП уже успели заявить, что совместные с Православной церковью Украины богослужения проводить не будут. При этом после предоставления ПЦУ Томоса в Московском патриархате не видят "площадки для диалога".

      Как создавали Православную церковь в Украине? 9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, священнослужители ездили по украинским церквям, беседовали со священниками. Именно по результатам их отчета, Украине и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви.

      15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины стал Михайловский.

      Теги: Новости Украины Томос Новости политики Религия Новости Луцка УПЦ МП Православная церковь Украины
      Источник: 24 Канал
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