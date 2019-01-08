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      Первая в Ровенской области: от Московского патриархата ушел еще один приход

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      Первая община в Ровенской перешла к ПЦУ
      Первая община в Ровенской перешла к ПЦУ / Фото из открытых источников

      Община Крестовоздвиженского храма села Деражное Костопольского района Ровенской области перешла из Украинской православной церкви Московского патриархата в Православную церковь Украины. Это первый случай такого перехода в Ровенской области.

      Об этом сообщает "Радио свобода".

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      Староста храма Николай Гаврилюк, отметил, что "община выразила желание, чтобы в селе была создана Украинская православная церковь".

      Местный отец Виктор (Чабан) поддержал это решение и готов дальше служить обществу. За решение проголосовали более 300 членов общины.

      Издание отмечает, что это первый случай перехода общины УПЦ МП в ПЦУ в Ровенской области.

      К слову, сейчас Православная церковь Украины имеет около 7 тысяч приходов. После Объединительного собора, который состоялся 15 декабря, в ПЦУ решили перейти уже более 40 приходов УПЦ МП во главе со своими священниками. К слову, в интернете создали онлайн-карту, на которой обозначены общины, которые перешли под юрисдикцию Православной церкви Украины от УПЦ Московского патриархата.

      Как создавали Единую поместную церковь в Украине?9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланцев патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, священнослужители ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета, Украине и было предоставлено разрешение на создание Единой Поместной Церкви.

      15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины стал Михайловский.

      Теги: Православная церковь Украины Религия Новости Украины Новости политики Ровно УПЦ МП
      Источник: 24 Канал
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