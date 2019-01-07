Русская церковь может оказаться на некоторое время в расколе, – Филарет

Раскола в православии не будет, и в будущем даже Русская, Антиохийская и некоторые другие церкви все же войдут в общение с украинской церковью. Кроме того, может случиться, что РПЦ, которая обвиняет ПЦУ в расколе, сама может оказаться на некоторое время в расколе.

Такое заявление почетный патриарх Православной Церкви в Украине Филарет сделал в эфире одного из украинских телеканалов, передает Укринформ.

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Как отметил он, с получением Томоса об автокефалии Украинской церкви значительная, большая часть православных церквей все же войдет в общение с ней.

Часть поместных церквей, а также Русская церковь, Антиохийская церковь и некоторые другие не войдут в общение с украинской церковью, но это временно. Постепенно все войдут в молитвенное единение и с Вселенским патриархом, и с украинской церковью. В том числе и русская, потому что другого пути нет. Поскольку мы – православные, то должны держаться единства,

– сказал патриарх.

По словам Филарета, тот, кто не держится единства, может оказаться в расколе.

"Может случиться, что русская церковь, которая обвиняла нас в расколе, сама может оказаться на некоторое время в расколе... Но она уже не будет большой, потому что украинская церковь от нее отделится. Она уже отделилась, и поэтому теперь русская церковь – не такая большая, какой она была. А поскольку она - не большая, то она и влияния не будет иметь, вынуждена будет под давлением и епископов, и верующих, и духовенства искать единства со всем православием", – заявил Филарет.

Также он выразил убеждение, что раскола, разделения на века в православии не будет.

Напомним, сейчас Православная церковь Украины имеет около 7 тысяч приходов. В течение 2 недель после объединительного Собора к ПЦУ решили перейти десятки приходов УПЦ МП во главе со своими священниками. Кроме того, в интернете создали онлайн-карту, на которой обозначены общины, которые перешли под юрисдикцию Православной церкви Украины от УПЦ Московского патриархата.

Как создавали Православную церковь в Украине?9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланцев патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, сваященнослужители ездили по украинским церквях, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета, Украина и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви.



15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины станет Михайловский Златоверхий собор, а не София Киевская как сообщалось ранее.