Глава РПЦ Кирилл пригрозил Варфоломею страшным судом за Томос

Страшный суд за Томос – такой карой глава РПЦ Кирилл пригрозил вселенскому патриарху Варфоломею за предоставления украинской церкви автокефалию.

Об этом говорится в его послании Константинополю.

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В нем Кирилл подчеркивает, что еще не поздно отступиться от общения с раскольниками, и тогда истинная Православная церковь Украины во главе с митрополитом Онуфрием благословит его, а история сохранит о нем светлую память. Иначе же за страдания, причиненные Варфоломеем православным украинцам, он будет отвечать перед Богом.

К слову, Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний рассказал, что не поминает во время литургии в церкви главу РПЦ патриарха Кирилла за войну на Донбассе, которую Россия начала после незаконной аннексии Крыма.

Как создавали Православную церковь в Украине?

9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, сваященнослужители ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета, Украине и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви.



15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины станет Михайловский Златоверхий собор, а не София Киевская как сообщали ранее.