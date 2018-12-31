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      Глава РПЦ Кирилл пригрозил Варфоломею страшным судом за Томос

      121 Читати новину українською
      Глава РПЦ Кирилл
      Глава РПЦ Кирилл / Цензор.нет

      Страшный суд за Томос – такой карой глава РПЦ Кирилл пригрозил вселенскому патриарху Варфоломею за предоставления украинской церкви автокефалию.

      Об этом говорится в его послании Константинополю.

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      В нем Кирилл подчеркивает, что еще не поздно отступиться от общения с раскольниками, и тогда истинная Православная церковь Украины во главе с митрополитом Онуфрием благословит его, а история сохранит о нем светлую память. Иначе же за страдания, причиненные Варфоломеем православным украинцам, он будет отвечать перед Богом.

      К слову, Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний рассказал, что не поминает во время литургии в церкви главу РПЦ патриарха Кирилла за войну на Донбассе, которую Россия начала после незаконной аннексии Крыма.

      Как создавали Православную церковь в Украине?
      9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, сваященнослужители ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета, Украине и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви.

      15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины станет Михайловский Златоверхий собор, а не София Киевская как сообщали ранее.

      Теги: Новости Украины Православная церковь Украины Томос Патриарх Кирилл Религия РПЦ
      Источник: 24 канал
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