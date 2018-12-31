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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      Глава РПЦ Кирил пригрозив Варфоломію страшним судом за Томос

      549 Читать новость на русском
      Глава РПЦ Кирил
      Глава РПЦ Кирил / Цензор.нет

      Страшним судом за Томос – такою карою глава РПЦ Кирил пригрозив вселенському патріарху Варфоломію за надання українській церкві автокефалії.

      Про це йдеться в його посланні Константинополю.

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      У ньому Кирил наголошує, що ще не пізно відступитися від спілкування з розкольниками, і тоді справжня Православна церква України на чолі з митрополитом Онуфрієм благословить його, а історія збереже про нього світлу пам'ять. Інакше ж за страждання, завдані Варфоломієм православним українцям, він відповідатиме перед Богом.

      До слова, предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній розповів, що не поминає під час літургії в церкві главу РПЦ патріарха Кирила через війну на Донбасі, яку почала Росія після незаконної анексії Криму.

      Як створювали Єдину помісну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, священнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, і було ухвалено дозвіл Україні на створення Єдиної Помісної Церкви.

      15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України стане Михайлівський Золотоверхий собор, а не Софія Київська, як повідомляли раніше.

      Теги: Новини України РПЦ Релігія Патріарх Кирил Томос Православна церква України
      Джерело: 24 канал
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