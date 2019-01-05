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      Огромный соблазн для верующих, – первая реакция УПЦ МП на подписание Томоса

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      Огромный соблазн для верующих, – первая реакция УПЦ МП на подписание Томоса
      Огромный соблазн для верующих, – первая реакция УПЦ МП на подписание Томоса / raskolam.net

      Председатель информационно-просветительского отдела УПЦ МП архиепископ Климент заявляет, что подписание Томоса об автокефалии для Православной Церкви Украины произошло со стороны Константинопольского патриархата с нарушением канонических церковных правил.

      Об этом он заявил в комментарии российскому информагентству ТАСС.

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      Климент считает, что "этот документ создан и подписан с игнорированием всех фундаментальных канонических правил, по которым живет не только наша церковь, но и все остальные поместные церкви".

      Мы сегодня наблюдали благодаря трансляции, что патриарх Варфоломей сослужил раскольникам. Согласно апостольским правилам, тот, кто сослужит раскольникам, является сам уклонившимся в раскол,
      – высказал мнение архиепископ.

      Кроме того, он подчеркнул, что УПЦ МП с огромной болью констатирует этот факт и считает, что это не "только личная духовная драма патриарха Варфоломея, но и огромный соблазн для верующих людей".

      К слову, Русская православная церковь заявляет, что подписанием Томоса для украинской церкви патриарх Варфоломей "окончательно оторвал себя от мирового православия".

      Представитель УПЦ МП также раскритиковал память президента Украины Петра Порошенко в тексте Томоса об автокефалии Православной Церкви Украины. По мнению Климента, патриарх Варфоломей живет в другой реальности. "Очевидно, ему сложно понять, что в европейских государствах полномочия государственной власти и полномочия церкви четко разграничены", – сказал он.

      Напомним, что в селе Доброгорща Хмельницкой области, руководство бывшей УПЦ Московского патриархата угрожает местным верующим из-за перехода к Православной церкви Украины.

      Климент считает, что по факту ни о какой автокефалии для ПЦУ речь не идет, поскольку "все важные церковные решения должны будут согласовываться с Константинопольским патриархатом. Это же касается и Святого мира, которое будет предоставляться новой украинской церкви также этим патриархатом".

      24 канал сообщал, что Вселенский патриарх Варфоломей в субботу, 5 января, в 12:40 подписал Томос об автокефалии единой Православной церкви Украины. Церемония подписания Томоса состоялась в патриаршем храме Святого Георгия на территории Вселенского патриархата в Стамбуле.

      Что такое Томос?
      Томос – это уникальный церковный документ. Выпускают его, когда главная церковь хочет предоставить фактическую независимость – автокефалию. Изредка Томос издают по вопросам, которые касаются положений христианского вероучения, чаще всего он касается церковного устройства.

      Напомним, сейчас Православная церковь Украины имеет около 7 тысяч приходов. В течение 2 недель после объединительного Собора к ПЦУ решили перейти десятки приходов УПЦ МП во главе со своими священниками. Кроме того, в интернете создали онлайн-карту, на которой обозначены общины, которые перешли под юрисдикцию Православной церкви от УПЦ Московского патриархата.

      Как создавалась Православная церковь Украины?
      9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Именно по результатам их отчета, Украине и предоставили разрешение на создание Единой поместной церкви.

      15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Православная церковь Украины. Предстоятелем ПЦУ стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. А кафедральным собором ПЦУ станет Михайловский Златоверхий собор в Киеве.

      После создания ПЦУ под ее юрисдикцию начали переходить приходы храмов УПЦ МП. В Украине также одобрили закон, согласно которому, в течение 3 месяцев УПЦ МП должна переименоваться на Русскую православную церковь.

      Теги: Новости Украины Православная церковь Украины Томос Новости политики Украина – Россия РПЦ Религия УПЦ МП
      Источник: 24 Канал
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