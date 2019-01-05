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      Величезна спокуса для віруючих, – перша реакція УПЦ МП на підписання Томосу

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      Величезна спокуса для віруючих, – перша реакція УПЦ МП на підписання Томосу
      Величезна спокуса для віруючих, – перша реакція УПЦ МП на підписання Томосу / raskolam.net

      Голова інформаційно-просвітницького відділу УПЦ МП архієпископ Климент заявляє, що підписання Томосу про автокефалію для Православної Церкви України відбулося з боку Константинопольського патріархату з порушенням канонічних церковних правил.

      Про це він заявив в у коментарі російському інформагентству ТАСС.

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      Климент вважає, що "цей документ створений і підписаний з ігноруванням всіх фундаментальних канонічних правил, за якими живе не тільки наша церква, а й всі інші помісні церкви".

      Ми сьогодні спостерігали завдяки трансляції, що патріарх Варфоломій співслужив розкольникам. Згідно з апостольськими правилами, той, хто співслужить розкольникам, є сам таким, хто ухилився в розкол,
      – висловив думку архієпископ.

      Крім того, він підкреслив, що УПЦ МП з величезним болем констатує цей факт і вважає, що це не "тільки особиста духовна драма патріарха Варфоломія, а й величезна спокуса для віруючих людей".

      До слова, Російська православна церква заявляє, що підписанням Томосу для української церкви патріарх Варфоломій "остаточно відірвав себе від світового православ'я".

      Представник УПЦ МП також розкритикував згадку президента України Петра Порошенка в тексті Томосу про автокефалію Православної Церкви України. На думку Климента, патріарх Варфоломій живе в іншій реальності. "Очевидно, йому складно зрозуміти, що в європейських державах повноваження державної влади та повноваження церкви чітко розмежовані", – сказав він.

      Нагадаємо, що у селі Доброгорща, що на Хмельниччині, керівництво колишньої УПЦ Московського патріархату погрожує місцевим вірянам через перехід до Православної церкви України.

      Климент вважає, що за фактом ні про яку автокефалію для ПЦУ мова не йде, оскільки "всі важливі церковні рішення в Україні повинні будуть узгоджуватися з Константинопольським патріархатом. Це ж стосується і Святого мира, яке буде надаватися новій українській церкві також цим патріархатом".

      24 канал повідомляв, що Вселенський патріарх Варфоломій у суботу, 5 січня, о 12:40 підписав Томос про автокефалію єдиної Православної церкви України. Церемонія підписання Томосу відбулася в патріаршому храмі Святого Георгія на території Вселенського патріархату в Стамбулі.

      Що таке Томос?Томос – це унікальний церковний документ. Випускають його, коли головна церква хоче надати фактичну незалежність – автокефалію. Зрідка Томос видають з питань, які стосуються положень християнського віровчення, найчастіше він стосується церковного устрою.

      Нагадаємо, наразі Православна церква України має близько 7 тисяч парафій. Протягом 2 тижнів після об'єднавчого Собору до ПЦУ вирішили перейти десятки парафій УПЦ МП на чолі зі своїми священиками. Окрім того, в інтернеті створили онлайн-карту, на якій позначені громади, що перейшли під юрисдикцію Православної церкви України від УПЦ Московського патріархату.

      Як створювали Православну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, священнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.

      15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України стане Михайлівський Золотоверхий собор, а не Софія Київська як повідомляли раніше.

      Теги: Новини України Україна – Росія Новини політики Томос Православна церква України УПЦ МП Релігія РПЦ
      Джерело: 24 Канал
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