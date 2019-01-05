Важкий був шлях, але саме такий є шлях правди, – Епіфаній про підписання Томосу

Вселенський патріарх Варфоломій у суботу, 5 січня, о 12:40 підписав Томос про автокефалію єдиної Православної церкви України. Епіфаній подякував усім, хто допоміг Православній церкві України отримати Томос.

Церемонія підписання Томосу відбулася в патріаршому храмі Святого Георгія на території Вселенського патріархату в Стамбулі.

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Предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній привітав українців та священослужителів з історичною подією грецькою та українською мовами. Він додав, що "наша церква" ніколи не забуде того, що дала нам "церква-матір".

Ім’я Президента Петра Порошенка навіки увійде в історію поряд з іменами Володимира Великого (та інших – ред 24 канал),

– додав Епіфаній.

Предстоятель ПЦУ зазначив, що з нетерпінням чекає завтрашньої події. 6 січня, в Патріаршому храмі Святого Георгія о 8:30 відбудеться божественна літургія, яку спільно відправлятимуть Вселенський патріарх Варфоломій та митрополит Епіфаній. Після неї предстоятель ПЦУ отримає Томос.

Варто додати, що після привітань уся церква Святого Георгія на території Вселенського патріархату в Стамбулі заспівала українську колядку "Нова радість стала".

Що таке Томос?Томос – це унікальний церковний документ. Випускають його, коли головна церква хоче надати фактичну незалежність – автокефалію. Зрідка Томос видають з питань, які стосуються положень християнського віровчення, найчастіше він стосується церковного устрою.

Нагадаємо, наразі Православна церква України має близько 7 тисяч парафій. Протягом 2 тижнів після об'єднавчого Собору до ПЦУ вирішили перейти понад 20 парафій УПЦ МП на чолі зі своїми священиками. Окрім того, в інтернеті створили онлайн-карту, на якій позначені громади, що перейшли під юрисдикцію Православної церкви України від УПЦ Московського патріархату.

Як створювали Православну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, священнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.



15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України стане Михайлівський Золотоверхий собор, а не Софія Київська як повідомляли раніше.