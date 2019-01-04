Томос побачать усі: документ виставлять у Софії Київській

Томос про автокефалію об’єднаної Православної церкви України виставлять у трапезному храмі Софійського собору (Малій Софії) 7 січня. Усі охочі зможуть його побачити після того, як предстоятель помісної церкви Епіфаній проведе різдвяну літургію.

Про це повідомляє Православна церква України на Facebook-сторінці.

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Богослужіння митрополита Епіфанія розпочнеться о 10:00 7 січня. До слова, під час літургії у Софії Київській вже буде Томос — документ, який Епіфаній 6 січня отримає від Константинопольського патріарха.

Варто додати, що у церкві попереджають, що вхід до головного собору Святої Софії буде обмежений під час літургії. Однак молитву транслюватимуть на екрані на Софійській площі.

Після богослужіння Томос виставлять у Малій Софії, де кожен зможе його побачити в будь-який день з 8:00 до 18:00. Вхід до трапезного храму вільний.

Нагадаємо, раніше митрополит Епіфаній розповів, що 5 січня розпочнеться процедура надання Томосу про автокефалію Православній церкві України. Вже наступного дня, 6 січня, після першого урочистого богослужіння патріарха Варфоломія та самого Епіфанія, після урочистої літургії буде вручено Томос.



Наразі Православна церква України має близько 7 тисяч парафій. Протягом 2 тижнів після об'єднавчого Собору до ПЦУ вирішили перейти понад 20 парафій УПЦ МП на чолі зі своїми священиками. Окрім того, в інтернеті створили онлайн-карту, на якій позначені громади, що перейшли під юрисдикцію Православної церкви України від УПЦ Московського патріархату.

Як створювали Православну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, священнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.



15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України стане Михайлівський Золотоверхий собор, а не Софія Київська як повідомляли раніше.