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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РІЗДВО ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Україна отримає Томос: хто поїде до Варфоломія та якою буде церемонія

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      Порошенко і Парубій візьмуть участь у церемоніях підписання і передачі Томосу
      Порошенко і Парубій візьмуть участь у церемоніях підписання і передачі Томосу / Фото з відкритих джерел

      Президент України Петро Порошенко очолить офіційну делегацію, яка відвідає Турецьку Республіку 6-7 січня. Представники України стануть учасниками низки урочистих заходів та візьмуть участь в церемонії надання Томосу.

      Про це повідомляє прес-служба Верховної Ради.

      Читайте також: Коли Варфоломій може приїхати в Україну: відповідь Епіфанія

      Так, голова Верховної Ради Андрій Парубій та президент Порошенко 5 січня зустрінуться із з президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом. Окрім того, делегація відвідає Вселенський патріархат та матиме зустріч із вселенським патріархом Варфоломієм.

      Учасники делегації будуть присутніми на молитві у Патріаршому храмі Св. Георгія. Вони також візьмуть участь у церемонії підписання Томосу вселенським патріархом. Після церемонії матмуть слово вселенський патріарх Варфоломій, митрополит Київський і всієї України Епіфаній та президент Порошенко.

      Вже 6 січня представники України візьмуть участь у церемонії вручення Томосу та божественній літургії, як спільно правитимуть патріарх Варфоломій і митрополит Епіфаній. Окрім того, відбудеться церемонія освячення води у затоці Золотий ріг.

      Члени делегації також відвідають могилу українського політичного діяча Мурського на Католицькому кладовищі, візьмуть участь у церемонії освячення води в Патріаршому храмі Св. Георгія.

      Наагадаємо, раніше митрополит Епіфаній розповів, що 5 січня розпочнеться процедура надання Томосу про автокефалію Православній церкві України. Вже наступного дня, 6 січня, після першого урочистого богослужіння патріарха Варфоломія та самого Епіфанія, після урочистої літургії буде вручено Томос.

      Наразі Православна церква України має близько 7 тисяч парафій. Протягом 2 тижнів після об'єднавчого Собору до ПЦУ вирішили перейти понад 20 парафій УПЦ МП на чолі зі своїми священиками. Окрім того, в інтернеті створили онлайн-карту, на якій позначені громади, що перейшли під юрисдикцію Православної церкви України від УПЦ Московського патріархату.

      Як створювали Православну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, священнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.

      15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України стане Михайлівський Золотоверхий собор, а не Софія Київська як повідомляли раніше.

      Теги: Новини політики Новини України Вселенський патріархат Томос Релігія Православна церква України
      Джерело: 24 Канал
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