Украина получит Томос: кто поедет к Варфоломею и какой будет церемония

Президент Украины Петр Порошенко возглавит официальную делегацию, которая посетит Турецкую Республику 6-7 января. Представители Украины станут участниками ряда торжественных мероприятий и примут участие в церемонии предоставления Томоса.

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

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Так, председатель Верховной Рады Андрей Парубий и президент Порошенко 5 января встретятся с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Кроме того, делегация посетит Вселенский патриархат и встретится с Вселенским патриархом Варфоломеем.

Участники делегации будут присутствовать на молитве в Патриаршем храме Св. Георгия. Они также примут участие в церемонии подписания Томоса вселенским патриархом. После церемонии будут держать слово Вселенский патриарх Варфоломей, митрополит Киевский и всея Украины Эпифаний и президент Порошенко.

Уже 6 января представители Украины примут участие в церемонии вручения Томоса и божественной литургии, где совместно будут править патриарх Варфоломей и митрополит Епифаний. Кроме того, состоится церемония освящения воды в заливе Золотой рог.

Члены делегации также посетят могилу украинского политического деятеля Мурского на Католическом кладбище, примут участие в церемонии освящения воды в Патриаршем храме Св. Георгия.

Напомним, ранее митрополит Епифаний рассказал, что 5 января начнется процедура предоставления Томоса об автокефалии Православной церкви Украины. Уже на следующий день, 6 января, после первого торжественного богослужения патриарха Варфоломея и самого Епифания, после торжественной литургии будет вручен Томос.

Сейчас Православная церковь Украины имеет около 7 тысяч приходов. В течение 2 недель после объединительного Собора к ПЦУ решили перейти более 20 приходов УПЦ МП во главе со своими священниками. Кроме того, в интернете создали онлайн-карту, на которой обозначены общины, которые перешли под юрисдикцию Православной церкви от УПЦ Московского патриархата.

Как создавали Православную церковь в Украине?

9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, священнослужители ездили по украинским церквям, беседовали со священниками. Именно по результатам их отчета, Украине и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви.

15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины станет Михайловский Златоверхий собор, а не София Киевская как сообщали ранее.