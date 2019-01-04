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      Томос увидят все: документ выставят в Софии Киевской

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      Томос увидят все: документ выставят в Софии Киевской
      Томос увидят все: документ выставят в Софии Киевской / Фото из открытых источников

      Томос об автокефалии объединенной Православной церкви Украины выставят в Трапезном храме Софийского собора (Малой Софии) 7 января. Все желающие смогут его увидеть после того, как предстоятель поместной церкви Епифаний проведет рождественскую литургию.

      Об этом сообщает Православная церковь Украины на Facebook-странице.

      Читайте также: Украина получит Томос: кто поедет к Варфоломею и какой будет церемония

      Богослужение митрополита Епифания начнется в 10:00 7 января. К слову, во время литургии в Софии Киевской уже будет Томос – документ, который Епифаний 6 января получит от Константинопольского патриарха.

      Стоит добавить, что в церкви предупреждают, что вход в главный собор Святой Софии будет ограничен во время литургии. Однако молитву будут транслировать на экране на Софийской площади.

      После богослужения Томос выставят в Малой Софии, где каждый сможет его увидеть в любой день с 8:00 до 18:00. Вход в трапезный храм свободный.

      Напомним, ранее митрополит Епифаний рассказал, что 5 января начнется процедура предоставления Томоса об автокефалии Православной церкви Украины. Уже на следующий день, 6 января, после первого торжественного богослужения патриарха Варфоломея и самого Епифания, после торжественной литургии будет вручен Томос.

      Сейчас Православная церковь Украины имеет около 7 тысяч приходов. В течение 2 недель после объединительного Собора к ПЦУ решили перейти более 20 приходов УПЦ МП во главе со своими священниками. Кроме того, в интернете создали онлайн-карту, на которой обозначены общины, которые перешли под юрисдикцию Православной церкви Украины от УПЦ Московского патриархата.

      Как создавали Православную церковь в Украине?​
      9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланцев патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, священнослужители ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета, Украине и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви.

      15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины станет Михайловский Златоверхий собор, а не София Киевская как сообщалось ранее.

       

      Теги: Новости Украины Новости политики Религия Православная церковь Украины Епифаний Томос
      Источник: 24 канал
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