Тяжелый был путь, но именно такой путь правды, – Епифаний о подписании Томоса

Вселенский патриарх Варфоломей в субботу, 5 января, в 12:40 подписал Томос об автокефалии единой Православной церкви Украины. Епифаний поблагодарил всех, кто помог Православной церкви Украины получить Томос.

Церемония подписания Томоса состоялась в патриаршем храме Святого Георгия на территории Вселенского патриархата в Стамбуле.

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Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний поздравил украинцев и священнослужителей с историческим событием на греческом и украинском языках. Он добавил, что "наша церковь" никогда не забудет того, что дала нам "церковь-мать".

Имя Президента Петра Порошенко навеки войдет в историю наряду с именами Владимира Великого (и других – ред 24 канал),

– добавил Епифаний.

Предстоятель ПЦУ отметил, что с нетерпением ждет завтрашнего события. 6 января, в Патриаршем храме Святого Георгия в 8:30 состоится божественная литургия, которую совместно будут отправлять Вселенский патриарх Варфоломей и митрополит Епифаний. После нее предстоятель ПЦУ получит Томос.

Стоит добавить, что после поздравлений вся церковь Святого Георгия на территории Вселенского патриархата в Стамбуле спела украинскую колядку "Новая радость стала".

Что такое Томос?Томос – это уникальный церковный документ. Выпускают его, когда главная церковь хочет предоставить фактическую независимость – автокефалию. Изредка Томос издают по вопросам, которые касаются положений христианского вероучения, чаще всего он касается церковного устройства.

Напомним, сейчас у Православной церкви Украины около 7 тысяч приходов. В течение 2 недель после объединительного Собора к ПЦУ решили перейти более 20 приходов УПЦ МП во главе со своими священниками. Кроме того, в интернете создали онлайн-карту, на которой обозначены общины, которые перешли под юрисдикцию Православной церкви от УПЦ Московского патриархата.

Как создавали Православную церковь в Украине?9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, священнослужители ездили по украинским церквям, беседовали со священниками. Именно по результатам их отчета, Украине и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви.



15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины станет Михайловский Златоверхий собор, а не София Киевская как сообщали ранее.