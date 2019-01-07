Російська церква може опинитися на деякий час у розколі, – Філарет

Розколу у православ'ї не буде, і у майбутньому навіть Російська, Антіохійська та деякі інші церкви все ж увійдуть у спілкування з українською церквою. Крім того, може статися, що РПЦ, яка звинувачує ПЦУ у розколі, сама може опинитися на деякий час у розколі.

Таку заяву почесний патріарх Православної Церкви в Україні Філарет зробив у ефірі одного з українських телеканалів, передає Укрінформ.

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Як зауважив він, з отриманням Томосу про автокефалію Української церкви значна, більша частина православних церков все ж увійде у спілкування з нею.

Частина помісних церков, а також Російська церква, Антіохійська церква та деякі інші не ввійдуть у спілкування з українською церквою, але це тимчасово. Поступово всі ввійдуть в молитовне єднання і з Вселенським патріархом, і з українською церквою. Зокрема і російська, тому що іншого шляху нема. Оскільки ми – православні, то повинні триматись єдності,

– зауважив патріарх.

За словами Філарета, той, хто не тримається єдності, може опинитися в розколі.

“Може трапитись, що російська церква, яка звинувачувала нас у розколі, сама може опинитися на деякий час у розколі... Але ж вона не буде вже великою, бо українська церква від неї відокремиться. Вона вже відокремилась, і тому вже російська церква – не така велика, якою вона була. А оскільки вона – не велика, то вона і впливу не буде мати, змушена буде під тиском і єпископів, і віруючих, і духовенства шукати єдності з усім православ’ям», – заявив Філарет.

Також він висловив переконання, що розколу, розділення на віки у православ'ї не буде.

Нагадаємо, наразі Православна церква України має близько 7 тисяч парафій. Після Об'єднавчого собору, який відбувся 15 грудня, до ПЦУ вирішили перейти вже близько 40 парафій УПЦ МП на чолі зі своїми священиками. До слова, в інтернеті створили онлайн-карту, на якій позначеногромади, що перейшли під юрисдикцію Православної церкви України від УПЦ Московського патріархату.

Як створювали Православну церкву в Україні? 9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, священнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.



15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України став Михайлівський Золотоверхий собор.