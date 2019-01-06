"Його ж не привітали": як в РПЦ реагують на Томос для Православної церкви України

У РПЦ переконані, що православні церкви не визнають результатів Об’єднавчого собору. При цьому там сподіваються на повернення "ситуації на своє місце" і заявляють про спільну історію та культуру.

Про це заявив глава синодального Відділу по взаєминах РПЦ з суспільством і ЗМІ Володимир Легойда, пише "Інтерфакс".

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Напередодні Різдва, 6 січня, Вселенський патріарх Варфоломій надав Україні Томос про автокефалію. Церемонія вручення відбулась на божественній літургії, яку спільно правили патріарх Варфоломій і предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній.

У РПЦ не втомлюються робити нові заяви з прводу створення ПЦУ. Так, пресдтавник РПЦ стверджує, що православні церкви відомивилсь визнавати підсумки Об’єднавчного собору в Києві, маючи на увазі сербську і польську.

Єпіфанія ж ніхто не привітав з глав помісних Церков, а церковний протокол такого двотижневого мовчання не передбачає,

– кажуть там.

Натомість у РПЦ згадали, що главу УПЦ МП Онуфрія нібито привітали наступного дня. Однак там вважають, що все повернеться "на своє місце". А пояснюють усе тим, що "у нас багато спільного і багата історія і культура".

Напереродні, 5 січня, Вселенський патріарх Варфоломій підписав Томос про автокефалію єдиної Православної церкви України. До слова, наразі Православна церква України має близько 7 тисяч парафій. Протягом 2 тижнів після об'єднавчого Собору до ПЦУ вирішили перейти понад 20 парафій УПЦ МП на чолі зі своїми священиками. Окрім того, в інтернеті створили онлайн-карту , на якій позначені громади, що перейшли під юрисдикцію Православної церкви України від УПЦ Московського патріархату.

Дивіться відео: Україна отримала Томос про автокефалію

Що таке Томос?Томос – це унікальний церковний документ. Випускають його, коли головна церква хоче надати фактичну незалежність – автокефалію. Зрідка Томос видають з питань, які стосуються положень християнського віровчення, найчастіше він стосується церковного устрою.

Як створювали Православну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, священнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.



15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України став Михайлівський Золотоверхий собор.