Вслід за РПЦ: церква ще однієї країни засудила Томос для ПЦУ

У Сербській православній церкві відреагували на надання Томосу Православній церкві України. Сербський патріарх Іриней вважає, що Вселенський патріарх Варфоломій "узаконив розкол» і «ухвалив політичне рішення".

Про це повідомляє прес-служба УПЦ (Московського патріархату) з посиланням на сербські ЗМІ.

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24 канал писав, що раніше Сербська церква відмовилась визнати рішення Вселенського патріархату щодо рішення про надання автокефалії Україні. Так сербські священнослужителі відреагували і на результати Об’єднавчого собору та церемонію надання Томосу – там вони бачать "політику".

Константинопольський Патріарх взяв право на себе це вирішувати, і вирішує по-своєму те, що було вирішене 300 років тому. Реальна причина цього не канонічного діяння – політика. Таким чином, розкол в Україні буде узаконений і продовжений,

– заявив патріарх Іриней.

При цьому він наголошує, що Сербська православна церква нібито не підтримує жодну зі сторін, а керується лише канонами.

"Українська православна церква була у складі Руської православної церкви, після отримала автономію і сьогодні існує в Україні", – сказав патріарх сербський.

До слова, в УПЦ МП заявили, що спільних з Православною церквою України богослужінь проводити не будуть. При цьому після надання ПЦУ Томосу в Московському патріархаті не бачать "майданчика для діалогу". Зі свого боку, Російська православна церква заявляє, що підписанням Томосу для української церкви патріарх Варфоломій "остаточно відірвав себе від світового православ'я".

Нагадаємо, Вселенський патріарх Варфоломій у суботу, 5 січня, підписав Томос про автокефалію єдиної Православної церкви України. Церемонія підписання Томосу відбулася в патріаршому храмі Святого Георгія на території Вселенського патріархату в Стамбулі.



Вже 6 січня ПЦУ отримала Томос від Варфоломія. Церемонія вручення відбулась на божественній літургії, яку спільно правили патріарх Варфоломій і предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній.

Що таке Томос?Томос – це унікальний церковний документ. Випускають його, коли головна церква хоче надати фактичну незалежність – автокефалію. Зрідка Томос видають з питань, які стосуються положень християнського віровчення, найчастіше він стосується церковного устрою.

Нагадаємо, наразі Православна церква України має близько 7 тисяч парафій. Протягом 2 тижнів після об'єднавчого Собору до ПЦУ вирішили перейти десятки парафій УПЦ МП на чолі зі своїми священиками. Окрім того, в інтернеті створили онлайн-карту, на якій позначені громади, що перейшли під юрисдикцію Православної церкви України від УПЦ Московського патріархату.

Як створювали Православну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, священнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.



15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України стане Михайлівський Золотоверхий собор, а не Софія Київська як повідомляли раніше.